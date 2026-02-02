Украинская делегация отправилась на новый раунд переговоров с США и Россией
Украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби. Переговоры пройдут 4-5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, украинская команда продолжает работать с американскими чиновниками, чтобы "реальные решения ради мира могли масштабироваться".
"Сегодня было совещание с нашей делегацией - ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг. И не только трехсторонний формат, но и с Америкой будет двусторонний формат", - сказал президент.
Зеленский отметил, что есть вопросы, которые необходимо согласовать с США.
"По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются", - добавил он.
Также глава украинского государства сказал, что важна решительная поддержка диалога со стороны США - чтобы российский террор не срывал то, чего можно добиться.
Переговоры в Абу-Даби
Стоит заметить, что это будет уже второй раунд переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.
После первого раунда результаты публично не оглашались. При этом с 30 января действовало "энергетическое перемирие". Сначала слухи о таком перемирии появились в сети, после чего президент США Дональд Трамп заявил, что он попросил российского диктатора Владимира Путина приостановить удары по Киеву и другим городам Украины.
Сегодня, 2 февраля, в Минэнерго сообщили, что российские оккупанты возобновили удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но президент Владимир Зеленский уточнил, что целенаправленных атак не было.
К слову, Россия уже неоднократно отвергала идею полного перемирия с Украиной. Москва требует, чтобы Киев передал под ее контроль всю Донецкую область.