До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертом

Украина, Среда 10 сентября 2025 13:50
До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертом Заклади на вулиці Сагайдачного у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Киев переживает волну закрытия заведений: едва ли не на каждой улице в центре можно увидеть помещения с надписью "аренда", где когда-то были рестораны. Об этом, а также о кризисе кадров в отрасли и открытии наших сетей за рубежом в интервью РБК-Украина рассказала ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

Главное:

  • В Киеве и других городах Украины закрываются рестораны. В чем причина?
  • Часто на кухнях, где должно быть 5 поваров, работает всего два человека. Насколько силен кризис кадров в отрасли?
  • Сколько заведений реально успешные, и как много из них не переживет кризис?
  • Поднимают ли зарплаты поварам и официантам?
  • Как на ресторанный рынок влияют ожидания завершения войны и какой прогноз?

Сколько ресторанов закрылось в Киеве и в чем причина

Ольга, сейчас часто говорят, что в Киеве и других городах закрываются заведения. Видеть ли вы эту тенденцию?

– Да, сейчас эта тенденция особенно заметна. Началась волна закрытия заведений, по крайней мере в Киеве. Я езжу по городу и только и вижу: там аренда, здесь аренда. Те закрываются, эти закрываются. Причем это даже не только те заведения, которые начали работать недавно и не "поймали" своего клиента. Но и те, которые работали достаточно успешно много лет.

С чем это связано?

– Это связано не с персоналом, не с оттоком людей. Это связано с экономической ситуацией в стране. Главный фактор – это падение платежеспособности людей. Большинство аудитории, которая вообще ходила в заведения, стала ходить реже, тратить денег меньше. Все подорожало, и многие люди в рестораны просто не ходят, потому что экономят.

Вот проходит, скажем, несколько дней. Звонит кто-то из рестораторов и говорит: "Оля, я уже хочу заведение закрывать, продавать". Спрашиваю, что произошло. Отвечают: "Мало людей". Или вообще нет людей. Причем качество в заведениях такое же, как 5, 10 лет назад. Ничего в качестве и сервисе не изменилось, просто круг клиентов сужается. Уменьшается та аудитория, которая может себе позволить ходить по ресторанам и кафе.

А сколько ориентировочно заведений в Киеве сейчас закрывается?

– Такой четкой выборки нет. Но моя личная выборка такая: из каждых десяти заведений, которые открывали в целом в Украине, только два заведения действительно успешные. Даже на нескольких местах это только одно заведение. Это те, кто имеет прибыль, кто быстро получил свою аудиторию. Еще пять заведений – не очень успешные, но имеют свою прибыль, не убыточные. А все остальные – или сразу убыточные, или просто не выходят на самоокупаемость и вскоре закрываются.

То есть из каждых десяти достаточно быстро закрываются три заведения: за несколько месяцев или за год или полтора. Это моя личная статистика. Два заведения обычно действительно действительно очень успешные, и все смотрят на эти два, но часто не смотрят на все остальные.

До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертомРесторанный эксперт Ольга Насонова (из личного архива)

Как было до полномасштабной войны? Заведений закрывалось меньше?

– До войны и до пандемии COVID на рынке места хватало всем. И успешным, и "середнячкам" – всех как-то зарабатывали. А сейчас я вижу, что зарабатывают прежде всего эти условные два из десяти. Остальные работают или "в ноль", или открылись-закрылись.

А сейчас ситуация в том, что закрываются и те, кто работал много лет и был успешным. Казалось бы, вот кто-кто, а именно они закрываются не должны. Но это происходит. Владельцы заведений пытались справиться с кризисом, с войной, а потом у людей просто начали сдавать нервы, и они покидают бизнес. Один ресторатор мне говорил: "Вот деньги получили, раздали персоналу, поставщикам, а мне как собственнику ничего не осталось".

Такая тенденция началась не с началом полномасштабной войны, а позже?

– Это все началось в целом в этом году. Уже такой существенный заметный кризис, который имеет влияние на изначально неуспешные, но и на качественные известные заведения с именем и работавших со своей аудиторией, начался в конце прошлого и в начале этого года.

Это лето для большинства рестораторов прошло очень плохо. В загородных комплексах ситуация немного другая, но в заведениях в городе такого плохого лета давно не было. Отключений электричества не было, но ведь постоянные обстрелы, психологическое состояние людей, люди экономят деньги – все это повлияло.

Влияет и многократное повышение заработной платы персонала, на которое идут рестораны. После этого остается только заплатить за продукты, которые дорожают, и все. А цены на меню ты же не поднимешь, потому что люди перестанут вообще ходить. И это такой замкнутый круг, в котором для ресторана нет прибыли. И осенью, к сожалению, ожидается волна закрытий.

О зарплатах работникам, нехватке кадров и выходе сетей на польский рынок

Сейчас по разным отраслям говорят, что владельцы бизнесов поднимают зарплаты, потому что им тяжело найти людей. В ресторанной сфере так же?

– Не просто тяжело. Я вот открываю новое заведение на следующей неделе. И настолько было трудно найти обычных поваров, официантов. Они требуют действительно большие зарплаты. И их надо платить, потому что просто никто не придет. Даже вообще без опыта приходят и сразу просят много.

Да, можно взять человека, поучить. Но сейчас много случаев, когда на смене должно быть пять поваров, а работают только два, потому что просто не смогли найти. Такие ситуации сейчас случаются очень часто.

Людей также можно понять, им также нужны деньги. Это коммуналка, и цены на продукты растут, им также нужно жить. Но для заведений весь вопрос в отпускных ценах. В Польше отпускные цены в заведениях раза в три выше, чем в заведениях в Украине. А стоимость продуктов такая же, как в Украине, или в Польше даже ниже.

Если сравнить обычные продукты – молоко или яйца – в Польше это дешевле. Но цены в ресторанах и кафе в Польше намного выше, в несколько раз. Эта маржа там намного выше, чем у нас. Мы не можем объективно поставить цену на борщ в 500 гривен, никто его не купит.

Я вижу, что большинство рестораторов не могут держать убыточным дольше, чем полгода. Когда накапливается существенная сумма убытков, решают просто закрыть, чтобы эти убытки не наращивать дальше.

Есть ли такое, что все больше владельцев ресторанов задумываются выходить на польский и другие рынки? В Польше уже открылось немало наших заведений.

– За рубежом открылось или планируют открытие много наших сетей. Они говорят, что там трудно работать, персоналу платить. Но все равно много сетей зашли на эти рынки и не закрываются. Конечно, там есть свои подводные камни. По объему инвестиций, открытие заведения в Польше обходится вдвое дороже, чем в Украине.

До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертомОсновная причина закрытия заведений в Киеве - экономическая составляющая. Люди стали существенно экономить (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Аренда в Польше может стоить даже дешевле, но там обычно уже идет речь о долгосрочных контрактах. У нас же чаще заключают на три года, а потом тебя могут выгнать. В Польше чаще принято заключать договор об аренде на 10 лет, на 15. То есть это более предсказуемый рынок, на котором можно спокойно работать 10 лет и более.

Маржа для заведений, которую могут заработать в Украине – около 10%. Возможно, 15% при условии, если все нормально. Но 10% на польском рынке – это больше, чем 20% на рынке украинском. Это совсем другие деньги. Обычно там первыми клиентами становятся украинцы, а потом уже местные подтягиваются.

Мне очень жаль наших рестораторов, наши заведения, которые вынуждены сейчас закрывать свои двери. Те, кто выживет, видимо, будут работать долго. Но количество надписей "аренда" по городу я наблюдаю действительно очень много. Фактически почти на каждой улице в центре Киева есть помещение, где написано "аренда" и где когда-то было заведение.

Как ожидания завершения войны влияют на ресторанный рынок

Не спасет ли немного ситуацию то, что осенью в Киев приезжает больше людей? По крайней мере так было раньше.

– Конечно, это раньше работало. Потому что осенью действительно осенью приезжали дети в школу, приезжали студенты. Но сейчас много студентов учится дистанционно, поэтому они никуда не приехали.

Моя дочь в этом году поступила в университет. Она хотела поступать в КПИ, но там обучение – только онлайн, потому что нет укрытия (укрытия таких площадей, которые бы обеспечили достаточное количество мест для всех студентов и преподавателей ред.) Старое маленькое укрытие там используют только для старших курсов, когда им там точно нужно быть. А первые курсы - все онлайн.

Мы видим, что все разъехались, куда можно. К тому же, многие дети уехали учиться за границу. Студенты – не совсем та аудитория, которая ходит по ресторанам, но и их в Киеве сейчас немного. Многие школьники тоже учатся дистанционно. Часть людей лишний раз не перемещается по городу из-за вопроса безопасности. Часто лишний раз куда-то не ходят или не ездят, потому что накануне был обстрел.

В целом небольшое оживление осенью есть, когда растет деловая активность. Но это оживление совсем не такое, как было обычно в эти периоды раньше.

Как здесь влияют ожидания новостей о завершении войны? Когда в инфополе часто говорят: вот, возможно, мы приближаемся к миру.

– Так обычно и бывает: когда есть надежда на завершение войны, рынок оживает буквально в одну неделю. Я наблюдала это весной этого года, когда многие думали, что в мае война закончится. И буквально за несколько недель рынок очень ожил. На активность бизнеса имела сильное влияние надежда на возможное скорейшее завершение войны. И я видела, что многие проекты начинались именно весной этого года.

Вот эта надежда на мир - она на самом деле сильно влияет, и люди очень быстро начинают планировать, разрабатывать идеи, "хватать" помещения, которые потенциально могут взять под заведение.

Но сейчас даже и надежды нет. К тому же, мы заходим в период под зиму, когда могут быть потенциальные отключения. И в этот период открываются преимущественно те заведения, открытие которых было запланировано весной. И с тех пор уже новых заведений планировалось очень-очень мало. Сейчас страхов очень много. Ресторанный рынок тормозят страхи относительно того, что будет через полгода.

С другой стороны, в Киеве открываются заведения, которые переехали из прифронтовых городов.

– Да, в Киеве активно открываются рестораторы из других городов – из Харькова или Сум. Вот они как раз достаточно смело открываются, и это интересные, классные заведения. Киев даже в таком режиме, как мы сейчас живем, для них не так страшно, потому что в их родных городах было еще страшнее.

До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертомЗаведения на Крещатике теряют популярность: в Киеве очень мало туристов (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Сколько заведений может закрыться до 2026 года

Какая ситуация с заведениями может нас ждать к зиме, к новому году? Сколько заведений могут закрыться?

Про Киев во время войны говорили: днем это Монако, ночью Афганистан. И если все будет продолжаться в таком режиме и пойдет по негативному сценарию, то около 20% заведений до нового года могут закрыться. Главная причина – экономическая составляющая. Экономика Украины в стагнации. Цены растут постоянно, многие предприятия не работают в полную силу.

В целом ресторанный рынок останется. Закроются как те, кто открылся неудачно, так и те, кто долго работал, но сейчас едва выживает. Они могут закрыться и не на всегда, а на некоторое время, если имеют свое помещение.

По негативному сценарию, весной ресторанный рынок может быть очень печальным. Из тех условных десяти заведений, о которых мы говорили в начале, останутся условные два успешных. И останется еще 3-4 тех, которые будут выходить "в ноль". Все остальные будут принимать решение о сворачивании бизнеса.

Хотя ожидания сейчас и негативные, это все может измениться очень быстро. Причем буквально в одну неделю. Это будет при условии, что появятся новости о стабилизации фронта или новости о возможном мире. Как и весной, когда многие люди вдруг захотели открыть ресторан.

Что бы я советовала людям? Если есть заведение, которое вам нравится, я просто советую туда сходить. Не откладывать, а просто пригласить друзей и пойти.

Вот у меня рядом с домом было заведение. В определенный момент я стала туда реже ходить, потому что купила кофемашину. А потом заведение закрылось. Мне стало так жаль, потому что заведение было уютное, хорошее. Поэтому просто стоит сходить в ваше любимое заведение, куда вы давно откладывали визит. Если хоть какую-то долю денег там оставить, возможно, такое заведение останется жить. И, возможно, не наступит момент, когда вы туда придете, а там его уже и нет.

В каких заведениях все еще есть очереди, почему "умирает" Бессарабка и про заведения возле Золотых ворот

Есть ли какие-то заведения в Киеве, где есть очереди, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию? Например, если позвонить в Мусафир и попросить забронировать столик на пятницу, то там свободных мест может и не быть.

- Что касается Мусафира – такого чего-то прямо феноменального там нет. Это крымско-татарская кухня, и у них действительно вкусно, и главное – недорого. Я наблюдаю, что заведения, которые нашли ценовой баланс, то они действительно заполнены – даже в условиях, когда другим трудно.

В заведениях с грамотным менеджментом пытаются балансировать: и заработать, и чтобы цены там были достаточно доступные. Скажем, Very Well Cafe – там недорого, красиво. "Пузата Хата" – это вообще отдельная тема, они шедевральны и по своим ценам, и по оборотам. Мусафир – из такого же. Также – Мама Манана, Япико. Они каким-то образом держат цены, и у них при этом все хорошо.

Сейчас большая часть аудитории рассказана очень чувствительна к повышению цен. Даже небольшое повышение на 10% уже может отпугивать клиентов. Кто-то будет ходить, но реже.

Есть другой полюс – дорогие заведения, где заведения подчеркнуто недоступны, где средний чек составляет несколько тысяч гривен. Это премиальный формат, и у них более-менее тоже все хорошо. Почему? Потому что их аудитория не экономит, готова платить пять-шесть тысяч гривен за ужин.

До конца года в Киеве могут закрыться 20% ресторанов, – блиц с экспертомРайон Золотых ворот не теряет популярности, в том числе из-за имиджа условно безопасного района (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Есть заведения, где очереди сохраняются из-за интересной концепции. Например, "Намелака". Это больше об эмоциях, а не только о еде. Это имеет положительное психологическое воздействие – розовое кафе, сладости, такая своеобразная терапия, и там почти всегда очереди. Есть очереди в заведения на Ярославовом Валу возле Золотых ворот. Там тоже своеобразная атмосфера, там Рейтарская. В тех заведениях тоже очень много людей, даже бывает очередь.

Секрет очень простой: этот район считается самым безопасным местом в Киеве, потому что там четыре посольства. Когда проезжаю мимо Ярославова Вала, то вижу, что там люди во время воздушной тревоги даже не пытаются идти в укрытие.

Относительно безопасным местом сейчас считается Подол. И это центр, и здесь уютно и привлекательно, здесь интересная архитектура. Считается, что здесь безопасно и красиво отдыхать – на Контрактовой и на прилегающих улочках. Есть такие места, где сейчас модно бывать.

Бессарабка, например, постепенно умирает, маргинализируется. И что мы видим? Закрылись "Кеды Искусствоведа", сейчас закрывается "ЖарИмясо" - очень интересное заведение с классным концептом. Аудитория смещается по заведениям и даже по определенным районам города.

Когда спускаешься с популярных мест в сторону Майдана, то видишь уже меньше людей в заведениях. Так было всегда: Крещатик и Майдан – места больше преимущественно для туристов. До войны там было много тех, кто приехал посмотреть Киев - и из Украины, и иностранные туристы. А киевляне на Крещатике редко отдыхали, редко туда ходили. Как-то это было не принято. Возможно потому, что улица это неуютная, архитектура достаточно имперская, пафосная. Это было интересно именно иностранным туристам.

Даже в ближайших к Крещатику улицы, такие как улица архитектора Городецкого, уже совсем другая, более уютная атмосфера. И когда нет туристов, заведения на Крещатике также чувствуют себя не очень хорошо. А стоит свернуть в сторону в ближайшую улочку, и там в заведениях цже можно увидеть значительно больше людей.

