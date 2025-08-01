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Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше

Украина, Пятница 01 августа 2025 09:08
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Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше Фото: цены на продукты в Украине выросли до европейских (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на продовольственные товары в Украине за последние годы сблизились с уровнем в странах ЕС. Украинские цены уже превышают показатели стран-соседей, в частности Румынии, Словакии и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

По данным НБУ, причинами являются и внутренние проблемы, такие как климат, война, издержки производства, и внешние - глобальные цены и спрос.
Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше

Продовольственная инфляция выше общей

В мире стоимость продуктов растет быстрее, чем другие цены. С 2020 года продовольственная инфляция составила более 35%, тогда как общая - только 25%.

Это следствие ряда глобальных кризисов: пандемии, войны, климатических катастроф, логистических сбоев и роста цен на энергию. Все это создало "идеальный шторм" для стремительного роста стоимости пищи.

Для украинцев это имеет большое значение, поскольку доля продовольственных товаров в потребительской корзине украинцев составляет около 40%.

Что дороже, а что дешевле

С 2016 года цены на продукты в Украине в евро выросли на 79%, в странах ЕС - на 46%. Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонения цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС.

Например, цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим по сравнению с ЕС затратам на сырье, труд и логистику. А подсолнечное масло дешевле (в частности на 20-25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству.
Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше

В то же время цены на сливочное масло в Украине относительно выше, чем среднеевропейские (в частности на 20-25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС.

Продукция животноводства также демонстрирует подобные контрасты: свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба.

По данным НБУ, в первой половине 2025 года продолжился тренд сближения украинских цен на продукты до уровня ЕС. После временного снижения стоимости продуктов в евровом эквиваленте в результате девальвации гривны в 2023-2024 годах, с начала этого года возобновилась тенденция роста.
Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше

Что тормозит и что ускоряет рост цен

Цены в Украине сдерживаются покупательной способностью населения. Как только цена приближается к психологическому порогу, спрос снижается или смещается на более дешевые аналоги.

С другой стороны, слабое развитие некоторых секторов, таких как животноводство, толкает цены вверх. Разница в НДС также играет роль - в Украине он составляет 20%, в Польше - только 5%, а иногда действует нулевая ставка.

Растет импорт: как это влияет

Стоимость продуктов питания в Украине формируется под влиянием как внутренних факторов (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос и т.д.), так и внешней конъюнктуры, в частности мировых цен, доступа украинских производителей к внешним рынкам, объемов экспорта и импорта продуктов.

В частности, соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС способствовало наращиванию объемов торговли продовольственными товарами, а следовательно, было одним из факторов приближения украинских цен к европейским.
Цены на продукты в Украине приблизились к Европе, масло уже на 25% дороже, чем в Польше

Из-за высоких цен и низкого предложения Украина наращивает импорт продовольствия. За первое полугодие 2025 года импорт свинины вырос в 4,4 раза, молока - в 1,6 раза, круп - на 48%, овощей - вдвое, а яблок - в 8 раз.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявил, что эра дешевых продуктов в мире заканчивается.

В НБУ ранее отмечали, что цены на продовольственном рынке в Украине "приблизились, а по отдельным продуктам даже превышают цены в странах-соседях". "Именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего ценового всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", - сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

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Национальный банк Украины Цены на продукты Цены в Украине
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