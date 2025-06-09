ФОП и мобилизация: можно ли вести бизнес во время службы и кого освобождают от налогов

Мобилизация в Украине, введенная на фоне полномасштабного вторжения РФ, продолжается. Однако не все предприниматели знают, могут ли продолжать вести бизнес во время службы в армии и нужно ли в этот период платить налоги.

Подробнее о том, могут ли мобилизованные предприниматели продолжать вести бизнес и нужно ли им уплачивать НДФЛ, единый налог и военный сбор, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат АБ Романа Сацика Мария Ганина .

Могут ли мобилизованные предприниматели продолжать вести бизнес

По словам эксперта, ответ на этот вопрос содержится в части 3 статьи 39 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно ей, государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей (ФОП) не прекращается за гражданами Украины:

которые проходят базовую военную службу;

которые проходят военную службу по призыву по мобилизации, на особый период;

которые приняты на военную службу по контракту.

"В случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения - на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации", - уточнила Ганина.

Следовательно, законом предусмотрена возможность мобилизованным военнослужащими продолжать ведение предпринимательской деятельности.

Кого из военных такое положение закона не касается

Адвокат подчеркнула: данное положение не касается военных должностных лиц Вооруженных сил Украины.

Речь идет о тех военнослужащих, которые:

занимают штатные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей;

специально уполномочены на выполнение таких обязанностей согласно законодательству.

Им, по словам эксперта, запрещено заниматься:

другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту);

предпринимательской деятельностью.

"Если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины", - уточнила Ганина.

Накажут ли военное должностное лицо за ведение бизнеса

Адвокат объяснила, что согласно статье 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение человеком установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью - влечет за собой наложение штрафа.

"От 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству", - добавила эксперт.

Таким образом, речь идет как минимум о штрафе в размере от 5100 до 8500 гривен.

Нужно ли мобилизованным предпринимателям платить налоги

Если ФОП, находясь на службе, не продолжает вести бизнес в период проведения мобилизации, начисление налогов и сборов ему не осуществляется.

"Что касается налогов и сборов ФОПов, которые мобилизованы, то такие лица - на весь период их военной службы - освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности", - рассказала адвокат.

Она отметила, что речь идет про:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

единый налог;

военный сбор.

"В составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единого налога", - уточнила Ганина.

Если же мобилизовали ФОПа, который имеет наемных работников, он имеет право на время службы уполномочить другого человека осуществлять выплаты по заработной плате своим работникам.

"Однако в таком случае должны начисляться и удерживаться налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников", - подытожила адвокат.