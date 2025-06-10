Продукты в Украине за год подорожали на 22%, некоторые - в 4 раза больше
Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца - на 86,0%.
Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, подсолнечное масло - 35,4%, фрукты - на 33,5%, сливочное масло - на 28,5%.
Хлеб подорожал на 22,3%, молоко - на 20,9%, безалкогольные напитки - на 19,7%, сыр и творог - на 18,0%,
Цены на хлебопродукты выросли на 18,8%, на мясо и мясопродукты - на 18,2%, рыба и продукты из рыбы на 13,3%, макаронные изделия - на 13,0%, сахар - на 12,4%.
Продуктовая инфляция в Украине
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась в 2024 году из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью. Это сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.
В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.
НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.
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