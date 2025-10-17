Трамп: надеюсь, мы сможем закончить войну в Украине без размышлений о Tomahawk

США нужны дальнобойные ракеты Tomahawk. Поэтому Вашингтон рассчитывает, что войну РФ против Украины можно будет завершить без поставок таких ракет.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп, комментируя вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk отметил, что США нуждаются в таком вооружении и во многом другом оружии, которое сейчас поставляют Украине.

По его словам, это одна из причин, почему США хотят положить конец войне России против Украины.

"Надеюсь, мы сможем закончить войну, не задумываясь о Tomahawk. Думаю, мы уже довольно близки к этому", - считает американский лидер.