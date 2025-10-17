ua en ru
Трамп: надеюсь, мы сможем закончить войну в Украине без размышлений о Tomahawk

Вашингтон, Пятница 17 октября 2025 21:06
Трамп: надеюсь, мы сможем закончить войну в Украине без размышлений о Tomahawk Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США нужны дальнобойные ракеты Tomahawk. Поэтому Вашингтон рассчитывает, что войну РФ против Украины можно будет завершить без поставок таких ракет.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп, комментируя вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk отметил, что США нуждаются в таком вооружении и во многом другом оружии, которое сейчас поставляют Украине.

По его словам, это одна из причин, почему США хотят положить конец войне России против Украины.

"Надеюсь, мы сможем закончить войну, не задумываясь о Tomahawk. Думаю, мы уже довольно близки к этому", - считает американский лидер.

Tomahawk для Украины

Напомним, Украина просила у США начать поставки дальнобойных ракет Tomahawk уже достаточно давно. Администрация Джо Байдена отказывалась предоставлять украинским воинам такое оружие.

В то же время президент США Дональд Трамп несколько недель назад заявлял, что решение о поставках Украине таких ракет "фактически принято".

Позже он добавил, что перед поставками ему все еще нужно поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров состоялся вчера, 16 октября.

По информации источников CNN, Трамп хочет использовать передачу Украине Tomahawk как инструмент влияния, поэтому во время звонка он не исключал возможность поставок.

