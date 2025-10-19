Сдал назад? Путин намекнул Трампу на возможные территориальные уступки в Украине, - WP
Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины полный контроль над Донецкой областью в обмен на выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Путин во время телефонного разговорас президентом США Дональдом Трампом потребовал от Киева полный отказ от контроля над Донецком. В таком случае война будет прекращена.
В то же время он намекнул, что готов сдать части двух других регионов Украины, которые частично захватила армия РФ, - Запорожской и Херсонской - в обмен на полный контроль над Донецком.
Об этом журналистам The Washington Post сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомые с разговором Трампа и Путина.
"Это несколько меньшая территориальная претензия, чем та, которую он выдвинул в августе в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома представили это как прогресс", - говорит один изчиновников, которого проинформировали о разговоре с Путиным.
Ни Белый дом, ни Кремль не ответили на запрос The Washington Post о комментарии.
"Уступки" РФ в отношении украинских территорий
После визита в Москву в августе 2025 года специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов.
"Уступки, на которые согласилась пойти Россия - не оккупировать всю Украину", - заявил он.
Однако, Уиткофф не смог объяснить, это такое же "мирное соглашение", которое предлагал Путин: вывод украинских войск с Донбасса в обмен на просто "прекращение огня".
На это президент Украины Владимир Зеленский ответил, что обещания российских властей якобы прекратить оккупацию Украины в случае сдачи ею Донецкой и Луганской областей не являются уступками.
Стоит заметить, что Россия неоднократно выдвигала требования полного вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что такой сценарий невозможен.