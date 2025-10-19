Сдал назад? Путин намекнул Трампу на возможные территориальные уступки в Украине, - WP

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины полный контроль над Донецкой областью в обмен на выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Киева полный отказ от контроля над Донецком. В таком случае война будет прекращена.

В то же время он намекнул, что готов сдать части двух других регионов Украины, которые частично захватила армия РФ, - Запорожской и Херсонской - в обмен на полный контроль над Донецком.

Об этом журналистам The Washington Post сообщили два высокопоставленных чиновника, знакомые с разговором Трампа и Путина.

"Это несколько меньшая территориальная претензия, чем та, которую он выдвинул в августе в Анкоридже. Некоторые чиновники Белого дома представили это как прогресс", - говорит один из чиновников, которого проинформировали о разговоре с Путиным.

Ни Белый дом, ни Кремль не ответили на запрос The Washington Post о комментарии.