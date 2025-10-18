Тему не отменяли: Зеленский ответил, будут ли еще переговоры по "Томагавкам"
Тему о предоставлении ракет "Томагавк" Украине никто не отменял. Президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине также нужно это оружие - не меньше, чем США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на брифинге после встречи в Белом доме.
"Трамп должен понимать, что Томагавки нам тоже нужны. Никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим", - сказал президент.
При этом Зеленский отказался делиться деталями. Он предложил прессе спросить о подробностях американскую сторону.
"Я не могу поделиться деталями, можете задать эти вопросы американской стороне", - пояснил украинский лидер.
Отметим, чуть ранее Зеленский сказал, что он обсуждал с Трампом вопрос передачи дальнобойного оружия, в том числе ракет "Томагавк". Но США, мол, не хотят эскалации - поэтому есть договоренность пока публично не трогать эту тему.
Накануне Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным сделал неоднозначное заявление о "Томагавках". По его словам, у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они якобы нужны самим США.