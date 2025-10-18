Трамп пока отказал Зеленскому в "Томагавках": встреча лидеров была "напряженной", - Axios
Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". По крайней мере, пока что.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание пишет, что Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится совершенно в ином "состоянии духа" после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.
В частности, Трамп во время встречи дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а поставки "Томагавков" могут ее подорвать. Зеленский в свою очередить активно настаивал на них, но президент США сопротивлялся и не проявлял гибкости.
Также в ходе переговоров глава Белого дома проинформировал Зеленского о своем телефонном разговоре с Путиным.
Он подчеркнул, что нынешнее предложение США по дипломатическому решению конфликта заключается в том, чтобы завершить войну, заморозив линии фронта. Axios указывает, что это предложение, которое Украине якобы трудно принять.
Оин из источников сообщил, что встреча лидеров "была непростой", а по словам другого человека - "она была плохой".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сказал первый источник.
Второй сообщил, что в ходе встречи президентом США сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной.
Как пишет Axios, встреча "резко завершилась" через 2,5 часа.
"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Трамп, имея в виду запланированные переговоры между США и Россией.
Известно, что президент США намерен встретится с главой Кремля в Будапеште в течение следующих двух недель.
Что сказал Зеленский прессе
Напомним, что после встречи в Белом доме президент Украины провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров. Вскоре он вышел к журналистам и ответил на вопросы прессы.
В частности, Зеленский подтвердил, что он обсуждал с Трампом "Томагавки", но сказал, что оба решили не обсуждать этот вопрос публично, поскольку США хотят избежать эскалации.
На вопрос, оптимистичен ли он в отношении "Томагавков", украинский лидер ответил: "Я реалист".
Также он сообщил, что тему о предоставлении "Томагавков" Украине никто не отменял. Зеленский подчеркнул, что Трамп должен понимать, что Украине это оружие тоже нужно - не меньше, чем США.
Кроме того, по его словам, россияне боятся не только этих ракет, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.
"Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают разные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", - добавил президент.
Стоит отметить, что после встречи Трамп написал у себя в соцсетях пост, где призвал стороны остановится по нынешней линии фронта. Зеленский в свою очередь поддержал эту идею, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.
Глава государства также сказал, что вопрос территорий будет самым сложным в ходе переговорного процесса.
Подробнее о том, о чем сегодня говорили Зеленский и Трамп - читайте в материале РБК-Украина.