ua en ru
Война в Украине

Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится

Суббота 18 октября 2025 19:06
UA EN RU
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп пока не дал согласие на передачу ракет Tomahawk Украине. В то же время, глава Кремля Владимир Путин боится этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для NBC News.

"Хорошо, что президент Трампа не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да"", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что оснащение украинских военных ракетами Tomahawk вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим", - добавил глава государства.

Что еще говорил Зеленский о Tomahawk

Напомним, вчера после встречи с Трампом Зеленский пообщался с прессой. В формате "вопрос-ответ" он сообщил, что тему передачи Tomahawk никто не отменял, и стороны договорились не поднимать эту тему публично, так как США не хотят эскалации.

В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп более понимать, что Украине нужны Tomahawk не меньше, чем США.

Еще Зеленский сказал, что россияне боятся не только ракет Tomahawk, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

Отметим, что по данным Axios, Трамп заявил Зеленскому, что не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk. Но с оговоркой, что пока что.

Также по словам одного из источников CNN, у Трампа сложилось впечатление, что Украина якобы хочет эскалации войны.

