Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп пока не дал согласие на передачу ракет Tomahawk Украине. В то же время, глава Кремля Владимир Путин боится этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для NBC News.