Не только Tomahawk: Зеленский объяснил, чего на самом деле боятся россияне

Российские оккупанты боятся не только ракет Tomahawk, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства объяснил, что россияне опасаются ракет Tomahawk, поскольку это мощное оружие. Но враг также знает, какие системы вооружения есть у Украины. "Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают разные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", - добавил он.