Без ограничения для ВСУ и амнистии: как встреча в Женеве изменила план США по Украине

После переговоров украинской и американской делегаций в Женеве проект мирного плана больше не будет содержать 28 пунктов и будет сокращен.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник по итогам вчерашних переговоров делегаций Украины и США в Женеве.

По его словам, стороны договорились продолжить обсуждать только вопросы, касающиеся двусторонних отношений Украины и США.

Зато отдельные темы должны рассматриваться в других форматах, в частности восстановление экономического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой - в плоскости США-Россия. Некоторые вопросы также могут обсуждаться в формате США-Евросоюз.

Собеседник отметил, что в мирном плане не должно остаться радикального и жесткого ограничения на численность украинской армии. Во время дискуссии украинская делегация и присутствующие военные предоставили объяснения относительно необходимой численности Вооруженных сил в различных условиях - как мирного времени, так и войны.

"Не думаю, что формула о 600 тысячах (военных, - ред.), указанных в начальной версии плана, теперь уже не должна быть", - сказал собеседник.

Также из новой редакции плана изымут пункт об амнистии за содеянное во время российско-украинской войны. Источник пояснил, что эта тема ранее вызывала большое количество конспирологии и спекуляций, однако после дискуссии в Женеве стороны договорились ее исключить.