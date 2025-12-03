"Я не знаю, что делает Кремль": Трамп впервые прокомментировал переговоры в Москве

Американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал переговоры делегации США с российским диктатором Владимиром Путиным, которые прошли в Москве. По его словам, встреча была удачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп отметил, что у американских переговорщиков, его спецпредставителя Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным.

"Я не знаю, что будет делать Кремль. Могу вам сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным", - заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что российский диктатор хотел бы закончить войну - по крайней мере, у его представителей сложилось такое впечатление.

"Он хотел бы закончить войну - таким было их впечатление. Насколько это соответствует действительности, вы знаете, но их впечатление было таким, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что Путин хотел бы вести торговлю со Штатами вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю, что невозможно в случае продолжения войны.

"Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, если честно, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень четким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет", - сказал глава Белого дома.