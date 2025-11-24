Мирный план США по Украине: полный список из 28 пунктов
Мирный план США по Украине из 28 пунктов появился в СМИ на прошлой неделе. На данный момент украинская и американская стороны работают над согласованием пунктов плана.
Подробнее о том, что в 28 пунктах плана США и какой дедлайн - в материале РБК-Украина ниже.
Мирный план США из 28 пунктов
На прошлой неделе западные СМИ опубликовали полный список из 28 пунктов плана США по завершению войны в Украине. Он включает:
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Соглашение о ненападении между РФ, Украиной и Европой. Все спорные моменты прошлых 30 лет закрыты.
- РФ не вторгается к соседям, НАТО не расширяется.
- Диалог РФ-НАТО при участии США для деэскалации и безопасности.
- Гарантии безопасности от США для Украины.
- Сокращение армия Украины до 600 тысяч военных.
- Украина закрепляет нейтральный статус. НАТО фиксирует, что не будет принимать Украину.
- Войск НАТО в Украине не будет.
- Европейские истребители разместят в Польше.
- США получают компенсацию за предоставленные гарантии. Украина теряет гарантии, если атакует РФ. Безосновательный ракетный удар Украины по Москве или Санкт-Петербургу аннулирует гарантии. На повторное нападение РФ будет решительный ответ - возвращаются все санкции, признание новых территорий и другие преимущества этого соглашения будут отменены.
- Украина имеет право вступления в ЕС и временные экономические преференции.
- Глобальный план восстановления Украины: инвестиции, энергетика, инфраструктура, технологии, ресурсы.
- Постепенная реинтеграция РФ в мировую экономику и возможное возвращение в G8.
- Замороженные активы РФ: 100 млрд долларов - на восстановление Украины под руководством США, 50% прибыли от этих инвестиций - США. Европа добавляет еще 100 млрд долларов. Замороженные средства РФ разблокируют, остальные активы направляются в совместный американо-российский фонд для отдельных проектов.
- Создается американо-российская группа по контролю безопасности.
- РФ юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.
- Продление ядерных соглашений США-РФ, включая СНВ.
- Украина подтверждает безъядерный статус.
- ЗАЭС запускается под контролем МАГАТЭ; электричество - 50/50 Украине и РФ.
- Страны введут образовательные программы об уважении и толерантности. Украина применит правила ЕС по религиозным и языковым правам. Обе стороны отменят любую дискриминацию и гарантируют свободу СМИ и образования. Нацистская идеология будет полностью запрещена.
- США признают Крым, Луганскую и Донецкую области российскими. В Херсонской и Запорожской областях боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения. Часть Донецкой области становится демилитаризованной буферной зоной под РФ. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 указанных регионов.
- Ни одна сторона не меняет границы силой. Гарантии безопасности отменяются при нарушении.
- Россия не будет препятствовать доступу Украины к Днепру и экспорту зерна через Черное море.
- Будет создан гуманитарный комитет: обмен "всех на всех", возвращение всех гражданских и детей, воссоединение семей и помощь жертвам конфликта.
- Выборы в Украине через 100 дней.
- Полная амнистия всем участникам конфликта.
- Соглашение юридически обязательное. Его выполнение будет контролировать и гарантировать Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом.
- После подписания - немедленное прекращение огня и отход войск на согласованные позиции.
Дедлайн Трампа - День благодарения
На прошлой неделе в СМИ также появилась информация о дедлайне, который президент США установил для Украины. Позже Трамп и сам подтвердил, что рассчитывает на то, что Украина согласует документ до 27 ноября - Дня благодарения.
"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.
Украина работает над мирный планом США
На прошлой неделе в Украине находились представители американской стороны, которые вместе с украинской командой работали над согласованием мирного плана. На выходных работа продолжилась уже в Женеве. В итоговом совместном заявлении указано, что:
- переговоры были конструктивными,
- обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов,
- по итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
- Украина и США договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями,
- будут также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса,
- окончательные решения по этому рамочному документу будут приниматься президентами Украины и США.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за мирного плана США. В своем обращении глава государства заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов в истории и страна может оказаться перед очень сложным выбором.