Мирный план для Украины: в Кремле рассказали подробности переговоров Уиткоффа и Путина

На встрече российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом обсуждалась суть плана Трампа, а не конкретные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова по итогам встречи.

Ушаков сообщил, что компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

"Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", - отметил он.

По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана "урегулирования в Украине", и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос "удалось подробно обсудить".

Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа помимо первоначального плана Трампа по урегулированию в Украине из 28 пунктов.

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалились".

Он добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят". Также на встрече обсуждался "территориальный вопрос".

По словам Ушакова, Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

В целом, подытожил помощник российского диктатора, разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезным и конструктивным.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, комментируя результаты переговоров, ограничился одним словом в соцсети Х: продуктивно.