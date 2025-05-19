Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Байдена.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл (Джилл Байден, жена бывшего президента США, - ред.) поняли, что самыми сильными мы становимся там, где мы сломлены. Спасибо вам за то, что поднимаете нас с любовью и поддержкой", - написал 46-й глава Белого дома.

У Байдена диагностировали рак

Вчера, 18 мая, стало известно, что у бывшего президента США обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы, который уже успел распространиться на кости.

В течение прошлой недели Байдена обследовали из-за появления новообразования в простате, что было обнаружено после того, как у него ухудшились определенные симптомы. Как отмечалось, в пятницу ему поставили диагноз - рак простаты с показателем по шкале Глисона 9 (группа 5).

Несмотря на агрессивность заболевания, вероятно, опухоль остается чувствительной к гормональной терапии, что открывает возможность для результативного лечения.

Этой ночью президент США Дональд Трамп опубликовал пост в котором пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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