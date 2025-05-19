Выборы президента в Польше: подсчитано 100% голосов, кто проходит во второй тур

Государственная избирательная комиссия Польши объявила результаты первого тура президентских выборов. В следующий тур выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Также известно, что:

Тшасковский наибольшее количество голосов получил в Любушском (40,49%), Западнопоморском (40,31%) и Поморском (38,05%) воеводствах, а Невроцкий в Подкарпатском (42,77%), Свентокшиском (39,94%) и Люблинском (39,02%) воеводствах.

Согласно результатам голосования, во второй тур президентских выборов проходят:

Выборы президента в Польше

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства соревновались 13 кандидатов.

По результатам соцопросов, наибольшие шансы выйти во второй тур имели либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий - глава Института национальной памяти, которого поддерживает правоконсервативная партия.

Подробнее о вероятном развитии событий во втором туре и возможных последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

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