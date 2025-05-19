Путин заговорил о меморандуме с Украиной. Зеленский ответил на идею диктатора
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсудили меморандум, который в будущем может привести к договору о мире.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с прессой.
По мнению Зеленского, Трамп и Путин обсудили меморандум, который может быть принят в двустороннем формате. И этот меморандум потом "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".
"Это меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами и в котором говорится и о прекращении огня. Пока что для меня это не известно. В любом случае, если Россия предложит некоторый меморандум и я думаю это не будет секретом - всегда эта информация есть в публичном пространстве", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина после того, как получит от России соответствующие сигналы сможет сформировать свое видение такого меморандума.
О чем сказал Путин
Российский диктатор Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Российская Федерация готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
"Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций", - сказал Путин.
Разговор Трампа с Путиным и Зеленским
Сегодня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после которого заявил, что Российская Федерация и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
Позже стало известно, что Трамп имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.