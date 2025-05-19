Было два звонка в разных форматах: Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели два телефонных разговора в разных форматах. Обсудили, в частности, прекращение огня и санкции США против России.

"У меня сегодня было два звонка с президентом Трампом в разных форматах. Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого", - рассказал Зеленский.

Второй темой обсуждения была готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам против России.

Зеленский попросил Трампа подумать об этом и применить санкции, если Россия не будет поддерживать прекращение войны и не захочет закончить войну.

"Третье, я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решения об Украине без нас. для нас это принципиальные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно длинный, я думаю, что более часа", - рассказал президент.

Во время второго звонка Зеленский и Трамп присоединили к разговору президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"У нас был такой разговор. Разговор был длинный, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что важнее всего прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и следующие шаги их видения", - добавил глава государства.

Зеленский также попросил Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано Украиной, "мы бы хотели, чтобы мы об этом имели возможность поговорить и чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну, потому что какие-то те или иные сложные условия могут быть предложены".

"Пока это общие вещи и поэтому я проговорил саму возможность серьезных санкций", - подчеркнул украинский президент.