Было два звонка в разных форматах: Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели два телефонных разговора в разных форматах. Обсудили, в частности, прекращение огня и санкции США против России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.
"У меня сегодня было два звонка с президентом Трампом в разных форматах. Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого", - рассказал Зеленский.
Второй темой обсуждения была готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам против России.
Зеленский попросил Трампа подумать об этом и применить санкции, если Россия не будет поддерживать прекращение войны и не захочет закончить войну.
"Третье, я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решения об Украине без нас. для нас это принципиальные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно длинный, я думаю, что более часа", - рассказал президент.
Во время второго звонка Зеленский и Трамп присоединили к разговору президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"У нас был такой разговор. Разговор был длинный, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что важнее всего прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и следующие шаги их видения", - добавил глава государства.
Зеленский также попросил Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано Украиной, "мы бы хотели, чтобы мы об этом имели возможность поговорить и чтобы США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну, потому что какие-то те или иные сложные условия могут быть предложены".
"Пока это общие вещи и поэтому я проговорил саму возможность серьезных санкций", - подчеркнул украинский президент.
Разговор Трампа с Зеленским и Путиным
Сегодня, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем присутствовали ряд лидеров ЕС.
Перед звонком Зеленскому Трамп провел разговор и с российским диктатором Владимиром Путиным.
Путин уже сделал первые заявления после разговора с Трампом. В частности, диктатор заявил, что их разговор был "содержательным и полезным".
"Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать самые эффективные пути движения к миру", - заявил он.
По его словам, Трамп в разговоре выразил свою позицию относительно прекращения боевых действий в Украине. Кроме этого Путин заявил, что "Россия готова работать над меморандумом с Украиной, что включает и прекращение огня".
Трамп также рассказал о разговоре с Путиным. По его словам, РФ и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Он также считает, что его разговор с Путиным был замечательным, а Россия хочет вести с США крупномасштабную торговлю после того, "когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я согласен".
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