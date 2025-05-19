США готовят новые санкции против РФ: у Трампа раскритиковали мягкость Байдена к Путину

Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.

По его словам, президент США Дональд Трамп очень четко дал это понять. Однако сейчас необходимо смотреть на то, что произойдет, когда обе стороны, Украина и Россия, сядут за стол переговоров.

При этом Бессент признал, что предыдущие санкции США против России оказались малоэффективными.

"Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть", - сказал министр финансов США.

При этом Бессент не уточнил сроки возможного расширения санкций, чтобы не связывать руки Трампу накануне переговоров с Путиным.

Мирные переговоры по Украине

В прошлую пятницу в Стамбуле состоялись украино-российские переговоры о прекращении войны. Их инициатором был Путин, это был его ответ на предложение Украины, ЕС и США о всеобъемлющем 30-дневном перемирии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам лично с Путиным. Однако тот не ответил на это, а прислал делегацию значительно ниже по дипломатическому уровню.

Переговоры в Стамбуле продолжались около часа и почти не имели результата. Россияне требовали признать российскими четыре области и Крым, нейтральный статус Украины, отказаться требовать от России уплаты репараций и защищать права русскоязычных по европейским стандартам.

Единственное, о чем смогли договориться стороны - провести обмен военнопленных по формуле 1000 на 1000.