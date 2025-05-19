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В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка

Украина, Понедельник 19 мая 2025 08:22
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В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка Фото: Помощь при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируют реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Предусмотрены выплаты женщинам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Проект Минисоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с обучением или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Проектом предлагается:

  • предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);
  • предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;
  • предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта;
  • предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;
  • предоставлять помощь по уходу за ребенком "еЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.

При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования.

Прогноз ООН

По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.

Базовый сценарий средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости в с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины до 33,9 млн человек в 2030 году.

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