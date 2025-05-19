В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка
В Украине планируют реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Предусмотрены выплаты женщинам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Проект Минисоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с обучением или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.
Проектом предлагается:
- предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);
- предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;
- предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта;
- предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;
- предоставлять помощь по уходу за ребенком "еЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.
При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
"Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования.
Прогноз ООН
По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.
Базовый сценарий средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости в с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.
В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины до 33,9 млн человек в 2030 году.
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