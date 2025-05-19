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Ким Чен Ыну грозит ордер на арест? Украине советуют подать жалобу в МУС

Понедельник 19 мая 2025 18:21
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Ким Чен Ыну грозит ордер на арест? Украине советуют подать жалобу в МУС Фото: Ким Чен Ын, северокорейский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейского диктатора Ким Чен Ына могут привлечь к ответственности за поддержку войны России против Украины. Киев может подать жалобу на КНДР в Международный уголовный суд.

Об этом заявил бывший глава МУС Сон Сан Хен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Пришло время привлечь Ким Чен Ына к ответственности в МУС", - отметил Сон Сан Хен, добавив, что военная помощь Пхеньяна России обеспечила Украине правовые условия для подачи жалобы против Северной Кореи.

По его словам, жалоба Украины как страны, которая пострадала от агрессии, является "очень желательной". Но даже без нее у МУС есть право инициировать независимое расследование против Северной Кореи.

Сон Сан Хен обратил внимание, что ордер на арест, выданный МУС, не имеет срока давности и требует от обвиняемого "нести клеймо всю свою жизнь" и предусматривает "значительное психологическое давление", запрещая посещать 124 страны, которые являются членами МУС.

КНДР участвует в войне

Напомним, еще в прошлом году Северная Корея отправила своих солдат для участия в войне России против Украины. Их заметили в Курской области.

Только 26 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов официально признал, что северокорейцы задействованы в войне против Украины. Таким образом, Россия впервые официально признала участие солдат КНДР в боевых действиях.

По данным Южной Кореи, за время участия в войне против Украины Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи военных. Это касается как тяжелораненых, так и погибших.

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