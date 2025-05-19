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Россия ночью атаковала Сумскую область: шесть попаданий дронов, повреждена инфраструктура

Понедельник 19 мая 2025 08:21
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Россия ночью атаковала Сумскую область: шесть попаданий дронов, повреждена инфраструктура Фото: Россия нанесла ночной удар по Сумщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия ночью атаковала Сумскую область дронами-камикадзе. В Шосткинской громаде зафиксировано шесть попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В ночь на 19 мая Сумщина снова оказалась под вражеским огнем. Российские войска нанесли коварную атаку дронами-камикадзе.

По предварительной информации, в Шосткинской громаде зафиксировано по меньшей мере шесть попаданий беспилотников.

В результате обстрела повреждена инфраструктура одного из местных предприятий.

По информации ОВА, на месте работают аварийно-спасательные службы. Начата ликвидация последствий и выяснение масштабов повреждений.

Информация о возможных жертвах или пострадавших уточняется.

Обновлено 8:20

В ОВА сообщили, что в Шосткинской общине ранения получил 44-летний охранник предприятия, по которому ночью ударили беспилотники.

Также повреждены четыре жилых дома на территории общины.

Еще одного пострадавшего зафиксировали в Есманьской громаде - ранен 47-летний местный житель.

Оба мужчины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар россиян по Сумах

Напомним, 14 мая, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой. Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Позже и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

В то же время в Сумской ОГА сообщали, что в результате атаки есть пострадавшие. Точного их количества не раскрывали.

К слову, 6 мая оккупанты атаковали баллистической ракетой пригород Сум. Из-за удара погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще восемь человек, среди них четверо детей.

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Российская Федерация Сумская область Война в Украине Атака дронов
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