Трамп повышает ставки? Выйдут ли США из мирных переговоров по Украине

Дональд Трамп не сумел выполнить поставленную задачу – добиться прекращения огня в Украине до Пасхи. Однако накануне все же произошло заметное дипломатическое оживление – одновременно с прямыми угрозами американцев вообще выйти из процесса.

РБК-Украина рассказывает, что происходило вокруг переговоров о завершении войны в Украине на этой неделе и какие варианты действий сейчас остались у Трампа.

Главное:

Как и почему США активизировали переговоры с Россией, Украиной и Европой?

Какие три варианта действий по российско-украинской войне на столе у Трампа?

При каких условиях Трамп может выйти из переговорного процесса?

Активизация переговоров

На этой неделе публичных контактов между Вашингтоном и Москвой почти не было, но очевидно, что Штаты активизировали неофициальные каналы. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России решения о прекращении войны в Украине уже на этой неделе.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу заявил, что Штаты настроены оптимистично. "Даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить", - сказал он перед встречей с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Впрочем, оба американских лидера не уточнили деталей. А как показала практика договоренностей в Саудовской Аравии, детали здесь являются определяющими.

Ключевое дипломатическое событие недели состоялось 17 апреля в Париже, где украинские, американские и европейские чиновники провели серию встреч . Президент Франции Эмманюэль Макрон проводил отдельные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Трампа по России Стивом Уиткоффом. Рубио также созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По данным Bloomberg, США предложили ослабить санкции против России, а это требует прямого привлечения Европы - именно там заморожено большинство российских активов. Другие составляющие плана США - замораживание конфликта по существующей линии соприкосновения и снятие вопроса о членстве Украины в НАТО. Впрочем, шансы, что ЕС пойдет на ослабление санкций пока минимальны.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, таким образом сформировался новый переговорный формат, который будет очень эффективным. Сначала украинская делегация встретилась с представителями "коалиции решительных", затем с американскими чиновниками, и в конце концов - была совместная встреча всех участников. Кроме того, фактически впервые за одним столом удалось собрать представителей Украины, США и Европы, ведь раньше американцы прямо говорили, что не видят европейцев участниками переговоров.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США прекратят попытки выступить посредником в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки того, что соглашение может быть достигнуто. Впоследствии Трамп подтвердил, что США действительно могут выйти из процесса. "Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупые, вы ужасные люди", - и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет", - заявил президент США.

Вместе с тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет "четких контуров" соглашения с США по перемирию с Украиной, но "ведется достаточно напряженная работа" в этом направлении. В свою очередь, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня сейчас является "нереалистичным".

Российские удары и разногласия в команде Трампа

На фоне переговоров Россия продолжила террористические удары по территории Украины. Одной из самых кровавых стала атака по центру города Сумы на Вербное воскресенье 13 марта. Реакция американского руководства на него была разной. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал удар "переходящим границы приличия". Марко Рубио выразил "глубочайшие соболезнования" жертвам удара.

Но сам Дональд Трамп назвал это "ужасной ошибкой". На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.

Кроме того, США не поддержали заявление Большой семерки, которая осуждает российский удар по Сумах. По данным источников Bloomberg, администрация Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление с осуждением нападения, поскольку "работает над сохранением пространства для мирных переговоров". Ведь встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.

Как сообщили источники The Wall Street Journal, группа в окружении Трампа, в которую входят Рубио и Келлог, рекомендовала президенту США проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным. В частности, занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева. Однако Трамп до сих пор стоит на стороне своего соратника Уиткоффа, который занимает откровенно пророссийскую позицию.

Эмманюэль Макрон, Стивен Уиткофф и Марко Рубио на встрече в Париже (фото: Getty Images)

В свою очередь, Уиткофф, комментируя недавние переговоры с Путиным, назвал их "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине", а также создать новые возможности для бизнеса. Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, "вращается вокруг "пяти территорий" Украины - речь идет об оккупированном Крыме и четырех частично оккупированных областях на Юге и Востоке Украины. При этом впоследствии Виткофф повторил банальные тезисы российской пропаганды об "отношении Украины к русскоязычным регионам".

Прогресс "минерального" соглашения между Украиной и США

На этой неделе значительно продвинулись переговоры по многострадальному соглашению о полезных ископаемых. 17 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Меморандум о намерениях между правительством США и правительством Украины, который касается создания Фонда инвестиций в восстановление.

Меморандум предусматривает четкие временные рамки для дальнейших переговоров. На следующей неделе, с 21 апреля, с этой целью США должен посетить премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. А уже до 26 апреля переговоры по тексту самого соглашения, согласно меморандуму, должны завершиться, с его "скорейшим подписанием" впоследствии.

Важный момент, указанный в меморандуме - США уважают намерение Украины избежать конфликта положений будущего соглашения и обязательств по евроинтеграции. Однако, в меморандуме не указана сумма помощи, которую предоставили США для Украины за период с 2022 года. Также вполне ожидаемо отсутствуют и любые упоминания о гарантиях безопасности для Украины.

Детали сделки остаются нераскрытыми, но по данным Bloomberg, администрация Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Но Штаты все еще рассматривают соглашение как возможность возместить расходы в Украине за счет прибыли из фонда, размер которого так и остается неизвестным.

Украина хочет купить у США комплексы Patriot

14 апреля президент Зеленский заявил, что Украина готова купить у США новые системы Patriot или получить лицензии на их производство. По его словам, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города. Он также сообщил, что некоторые европейские партнеры выразили готовность помочь финансово в этой закупке.

На это предложение Трамп ответил фактическим обвинением Украины в войне. "О, я не знаю. Он всегда хочет покупать ракеты, знаете. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты", - заявил Трамп.

Зеленский так прокомментировал ответ своего визави: "Он (Трамп - ред.) мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока, кроме этого, у меня нет другой информации".

Вероятно, такая позиция США призвана не создавать лишние точки напряжения в диалоге с Россией.

Трамп на распутье

Как и писало ранее РБК-Украина, с приближением Пасхи Трамп действительно активизировался на украинском треке, пытаясь найти выход из тупика, в котором оказались переговоры.

И сейчас американский президент оказался на распутье с несколькими вариантами дальнейших действий.

Первый - попытаться снова надавить на Украину уже проверенными методами: остановкой военной помощи и разведывательных данных. Несмотря на всю свою абсурдность, такой вариант возможен в случае, если в Белом доме победит концепция, которую Стиву Уиткоффу вложили в уши россияне. Что дело лишь в "пяти регионах" и достаточно украинцам оттуда уйти - проблема будет решена.

Второй вариант - наконец осознать, что для завершения войны прежде всего надо влиять на Россию, как главное препятствие к миру. Впрочем, здесь возникают два подварианта, ведь действовать можно и кнутом, и пряником. Американские медиа подают оба варианта как возможные. Так, по данным Axios, конец апреля - это тот условный дедлайн, который Вашингтон поставил перед Москвой. И если Кремль не пойдет на требования Трампа относительно реального мира, то Россию могут ждать новые санкции (ведь на вербальные угрозы, как давно известно, Путин не реагирует).

Однако по информации Bloomberg, Штаты наоборот пытаются соблазнить россиян перспективой ослабления санкций в случае прекращения войны, и именно такой подход во время переговоров в Париже американцы предлагали европейцам. Еще один возможный бонус для страны-агрессора, о котором также сообщает Bloomberg - возможность признания американцами российского суверенитета над оккупированным Крымом.

Наконец, третий вариант - фактический выход США из любых переговоров, о чем Трамп говорит уже открыто. Конечно, сам этот выход может выглядеть по-разному. К примеру, с остановкой производства уже законтрактованного для Украины оружия, или без таковой.

Но в любом случае, с репутационной точки зрения самоустранение Трампа от российско-украинской войны будет для него серьезным ударом, даже с учетом его имиджевой "тефлоновости".

Американский президент является признанным мастером жонглирования общественным вниманием и создания информповодов из ничего. И наверняка постарается убедить своих избирателей в том, что война в Украине для их интересов вообще не важна - вместо этого стоит сосредоточиться, например, на борьбе с мигрантами, тарифах или оккупации Гренландии, которая хотя бы ближе, чем Украина.

Однако многочисленные оппоненты Трампа, прежде всего в рядах демократов, не будут терять возможности напомнить ему о наиболее провальном из всех внешнеполитических обещаний - завершении войны в Украине. И особенно активно будут напоминать с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре следующего года.

Тем более, в случае самоустранения Трампа собственно российско-украинская война не завершится. Скорее наоборот - оккупанты, получив развязанные руки, попытаются атаковать с двойной силой. Что в свою очередь, не останется без внимания топовых американских медиа.

Поэтому Трампу в любом случае надо будет найти - или назначить - виноватого в его провале. Не зря во вчерашнем выступлении он сказал о том, что препятствия миру будет создавать "одна из сторон". Кто именно станет таким виновником, возможно, станет понятнее на следующей неделе, после очередных переговоров в Лондоне. Если, конечно, его заявления о выходе США из процесса сейчас не являются обычной игрой на повышение ставок.