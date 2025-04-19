Трамп підвищує ставки? Чи вийдуть США з мирних переговорів по Україні

Дональд Трамп не зумів виконати поставлену задачу – домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. Однак напередодні все ж відбулось помітне дипломатичне пожвавлення – одночасно з прямими погрозами американців взагалі вийти з процесу.

РБК-Україна розповідає, що відбувалося навколо переговорів про завершення війни в Україні цього тижня і які варіанти дій зараз залишились у Трампа.

Головне:

Як і чому США активізували переговори з Росією, Україною та Європою?

Які три варіанти дій щодо російсько-української війни на столі у Трампа?

За яких умов Трамп може вийти з переговорного процесу?

Активізація переговорів

Цього тижня публічних контактів між Вашингтоном і Москвою майже не було, але очевидно, що Штати активізували неофіційні канали. Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від Росії рішення щодо припинення війни в Україні вже цього тижня.

У свою чергу, віце-президент США Джей Ді Венс у п’ятницю заявив, що Штати налаштовані оптимістично. "Навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити", - сказав він перед зустріччю з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Втім, обидва американські лідери не уточнили деталей. А як показала практика домовленостей у Саудівській Аравії, деталі тут є визначальними.

Ключова дипломатична подія тижня відбулася 17 квітня в Парижі, де українські, американські та європейські посадовці провели серію зустрічей. Президент Франції Емманюель Макрон проводив окремі переговори з держсекретарем США Марко Рубіо і спецпосланцем Трампа щодо Росії Стівом Віткоффом. Рубіо також зідзвонювався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

За даними Bloomberg, США запропонували послабити санкції проти Росії, а це потребує прямого залучення Європи – саме там заморожено більшість російських активів. Інші складові плану США – замороження конфлікту по наявній лінії зіткнення та зняття питання про членство України в НАТО. Втім, шанси, що ЄС піде на послаблення санкції наразі мінімальні.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, таким чином сформувався новий переговорний формат, який буде дуже ефективним. Спочатку українська делегація зустрілася з представниками "коаліції рішучих", потім з американськими високопосадовцями, і зрештою – була спільна зустріч усіх учасників. Крім того, фактично вперше за одним столом вдалося зібрати представників України, США та Європи, адже раніше американці прямо казали, що не бачать європейців учасниками переговорів.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США припинять спроби виступити посередником протягом кількох днів, якщо не з'являться явні ознаки того, що угоду може бути досягнуто. Згодом Трамп підтвердив, що США справді можуть вийти з процесу. "Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", - і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде", – заявив президент США.

Разом з тим, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі наразі немає "чітких контурів" угоди з США щодо перемир'я з Україною, але "ведеться досить напружена робота" в цьому напрямку. У свою чергу, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що припинення вогню наразі є "нереалістичним".

Російські удари та розбіжності в команді Трампа

На тлі переговорів Росія продовжила терористичні удари по території України. Однією з найкривавіших стала атака по центру міста Суми на Вербну неділю 13 березня. Реакція американського керівництва на нього була різною. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог назвав удар таким, що "переходить межі пристойності". Марко Рубіо висловив "найглибші співчуття" жертвам удару.

Але сам Дональд Трамп назвав це "жахливою помилкою". На запитання журналістів, що саме він має на увазі під словом "помилка", американський лідер не став уточнювати.

Крім того, США не підтримали заяву Великої сімки, яка засуджує російський удар по Сумах. За даними джерел Bloomberg, адміністрація Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву із засудженням нападу, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів". Адже зустрічі між Білим домом і Кремлем тривають.

Як повідомили джерела The Wall Street Journal, група в оточенні Трампа, до якої, входять Рубіо і Келлог, рекомендувала президенту США проявляти більшу обережність у відносинах із Путіним. Зокрема, зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки з боку Києва. Однак Трамп досі стоїть на боці свого соратника Віткоффа, який займає відверто проросійську позицію.

Емманюель Макрон, Стівен Віткофф та Марко Рубіо на зустрічі в Парижі (фото: Getty Images)

Своєю чергою, Віткофф, коментуючи нещодавні переговори з Путіним, назвав їх "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні", а також створити нові можливості для бізнесу. Ключ до загальної угоди, як пояснив Віткофф, "обертається навколо "п'яти територій" України – йдеться про окупований Крим та чотири частково окуповані області на Півдні та Сході України. При цьому згодом Віткофф повторив банальні тези російської пропаганди про "ставлення України до російськомовних регіонів".

Прогрес "мінеральної" угоди між Україною та США

Цього тижня значно просунулися переговори щодо багатостраждальної угоди про корисні копалини. 17 квітня віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Меморандум про наміри між урядом США та урядом України, який стосується створення Фонду інвестицій у відбудову.

Меморандум передбачає чіткі часові рамки для подальших переговорів. Наступного тижня, з 21 квітня, з цією метою США має відвідати прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А вже до 26 квітня переговори щодо тексту самої угоди, згідно з меморандумом, мають завершитися, з її "якнайшвидшим підписанням" згодом.

Важливий момент, зазначений в меморандумі – США поважають намір України уникнути конфлікту положень майбутньої угоди та зобов’язань щодо євроінтеграції. Проте, в меморандумі не зазначена сума допомоги, яку надали США для України за період з 2022 року. Також цілком очікувано відсутні і будь-які згадки про гарантії безпеки для України.

Деталі угоди залишаються нерозкритими, але за даними Bloomberg, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів. Але Штати все ще розглядають угоду як можливість відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутку з фонду, розмір якого так і лишається невідомим.

Україна хоче купити у США комплекси Patriot

14 квітня президент Зеленський заявив, що Україна готова купити у США нові системи Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво. За його словами, Україна готова витратити 15 мільярдів доларів на закупівлю 10 систем, які зможуть захистити найбільші міста. Він також повідомив, що деякі європейські партнери висловили готовність допомогти фінансово щодо цієї закупівлі.

На цю пропозицію Трамп відповів фактичним звинуваченням України у війні. "О, я не знаю. Він завжди хоче купувати ракети, знаєте. Він проти... Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти цю війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети", – заявив Трамп.

Зеленський так прокоментував відповідь свого візаві: “Він (Трамп - ред.) мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Поки що, окрім цього, в мене немає іншої інформації”.

Імовірно, така позиція США покликана не створювати зайві точки напруження у діалозі з Росією.

Трамп на роздоріжжі

Як і писало раніше РБК-Україна, з наближенням Великодня Трамп справді активізувався на українському треку, намагаючись знайти вихід із глухого кута, в якому опинились переговори.

І зараз американський президент опинився на роздоріжжі з кількома варіантами подальших дій.

Перший – спробувати знову натиснути на Україну вже перевіреними методами: зупинкою військової допомоги та розвідувальних даних. Попри всю свою абсурдність, такий варіант можливий у випадку, якщо в Білому домі переможе концепція, котру Стіву Віткоффу вклали у вуха росіяни. Що справа лише у "п'яти регіонах" і досить українцям звідти піти – проблему буде вирішено.

Другий варіант – нарешті усвідомити, що для завершення війни насамперед треба впливати на Росію, як головну перешкоду до миру. Втім, тут виникають два підваріанти, адже діяти можна і батогом, і пряником. Американські медіа подають обидва варіанти як можливі. Так, за даними Axios, кінець квітня – це той умовний дедлайн, який Вашингтон поставив перед Москвою. І якщо Кремль не піде на вимоги Трампа щодо реального миру, то Росію можуть чекати нові санкції (адже на вербальні загрози, як давно відомо, Путін не реагує).

Однак за інформацією Bloomberg, Штати навпаки намагаються спокусити росіян перспективою послаблення санкцій у випадку припинення війни, і саме такий підхід під час перемовин в Парижі американці пропонували європейцям. Ще один можливий бонус для країни-агресора, про який також повідомляє Bloomberg - можливість визнання американцями російського суверенітету над окупованим Кримом.

Нарешті, третій варіант – фактичний вихід США з будь-яких перемовин, про що Трамп говорить вже відкрито. Звичайно, сам цей вихід може виглядати по-різному. Приміром, із зупинкою виробництва вже законтрактованої для України зброї, або без такої.

Але в будь-якому разі, з репутаційної точки зору самоусунення Трампа від російсько-української війни буде для нього серйозним ударом, навіть з урахуванням його іміджевої "тефлоновості".

Американський президент є визнаним майстром жонглювання суспільною увагою та створення інформприводів з нічого. І напевне постарається переконати своїх виборців в тому, що війна в Україні для їхніх інтересів взагалі не важлива – натомість варто зосередитись, приміром, на боротьбі з мігрантами, тарифах чи окупації Гренландії, котра хоча б ближча за Україну.

Однак численні опоненти Трампа, насамперед в лавах демократів, не втрачатимуть нагоди нагадати йому про найбільш провальну з усіх зовнішньополітичних обіцянок – завершення війни в Україні. І особливо активно нагадуватимуть із наближенням проміжних виборів до Конгресу в листопаді наступного року.

Тим паче, у випадку самоусунення Трампа власне російсько-українська війна не завершиться. Скоріше навпаки – окупанти, отримавши розв'язані руки, спробують атакувати із подвійною силою. Що у свою чергу, не залишиться поза увагою топових американських медіа.

Тож Трампу в будь-якому разі треба буде знайти – чи призначити – винуватого у його провалі. Не дарма у вчорашньому виступі він сказав про те, що перешкоди миру створюватиме "одна зі сторін". Хто саме стане таким винуватцем, можливо, стане зрозуміліше наступного тижня, після чергових переговорів у Лондоні. Якщо, звісно, його заяви про вихід США з процесу зараз не є звичайною грою на підвищення ставок.