Ермак о встрече в Париже: есть новый формат переговоров, скоро следующий раунд

Сегодня в Париже представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о том, как достичь завершения войны и устойчивого мира. Следующая встреча должна состояться уже вскоре.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время телемарафона.

"Это не очередные переговоры делегаций Украины и США, а необычный формат, когда собрались представители коалиции решительных, наши друзья из Германии, Великобритании, Франции и также присоединились наши американские партнеры", - рассказал руководитель ОП.

Ермак уточнил, что в Париже сегодня состоялась целая серия встреч. Сначала украинская делегация встретилась с представителями "коалиции решительных", затем с американскими чиновниками, и в конце концов - была совместная встреча всех участников.

"Было несколько встреч, но главное, что сегодня представители Европы, Украины и США вместе говорили о том, как достичь устойчивого и справедливого мира для Украины. Говорили о прекращении войны, о гарантиях безопасности, обо всем, что надо Украине, чтобы такая агрессия не повторилась", - отметил Ермак.

По его словам, мандат от Зеленского был говорить о том, как достичь полного прекращения огня, чтобы заработал мониторинг, об обмене пленных и возвращении депортированных детей.

"Это то, что может дать возможность перейти в определенном формате к уже переговорам с участием американцев, с участием европейцев... переговоров о том, как закончить войну справедливым миром", - сказал руководитель ОП.

Он считает, что новый формат переговоров "будет очень эффективным".

"Мы договорились, что следующая встреча состоится очень скоро, я думаю, даже на следующей неделе. И мы продолжим эти консультации", - подытожил Ермак.

Встречи в Париже

Напомним, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыли в Париж 16 апреля. Их визит продлится до 18 апреля. Они хотят продвигать усилия Дональда Трампа по достижению мира между Украиной и РФ.

Сегодня Рубио и Уиткофф встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине.