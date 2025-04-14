Не начинайте войну, надеясь на ракеты: Трамп ответил Зеленскому по поводу Patriot

Президент США Дональд Трамп фактически обвинил Украину в том, что она начала войну против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Один из журналистов спросил у Трампа говорил ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно его предложения приобрести больше ракетных батарей для Patriot?

"О, я не знаю. Он всегда стремится приобрести ракеты, вы знаете. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, да? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты. Мы не дали им того, что дали", - заявил Трамп.

Таким образом Трамп фактически заявил, что это Украина начала войну. При этом президент США заявил, что уже предоставлял Украине оружие, вспомнив о передаче из 37 пусковых комплексов Джавелин и более двух сотен ракет к ним в конце 2017 года.

По мнению Трампа, именно это оружие позволило тогда Украине выиграть "первую большую битву с танками".

Украина готова купить Patriot

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Украина может сама производить системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора. По его мнению, Штатам нужно активнее производить системы ПВО и ракеты к ним.

"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", - заявил Зеленский.

Впоследствии он уточнил, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

А сегодня Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство