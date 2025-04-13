Россия перешла черту: у Трампа отреагировали на удар РФ по Сумам

Сегодня войска России ударили баллистикой по Сумам, в результате чего есть много погибших и пострадавших. Эта атака "переходит всякую черту приличия".

Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Вот почему президент Трамп так усердно работает над тем, чтобы положить конец этой войне", - резюмировал Келлог.

Он добавил, что как бывший военачальник понимает, что такое целенаправленные удары, отметив, что это неправильно.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую черту приличия. Десятки мирных жителей убиты и ранены", - пишет генерал.

Удар России по Сумам

Напомним, сегодня в Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне ударили по Сумам двумя баллистическим ракетами. Под ударом оказался центр города, где в момент удара было много людей на улице, автомобилях и общественном транспорте.

По состоянию на 15:35, количество пострадавших составляет уже 99 человек, из них 11 - дети. Кроме того, количество погибших выросло до 32 (ранее было известно о 31 погибшем).

Больше всего в этой атаки пострадали люди в троллейбусе, так как он был рядом с эпицентром одного из ударов. В результате атаки почти все, кто был в электротранспорте - погибли.

Подробнее об атаке РФ по Сумам - читайте в материале РБК-Украине.

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