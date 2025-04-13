Россия перешла черту: у Трампа отреагировали на удар РФ по Сумам
Сегодня войска России ударили баллистикой по Сумам, в результате чего есть много погибших и пострадавших. Эта атака "переходит всякую черту приличия".
Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую черту приличия. Десятки мирных жителей убиты и ранены", - пишет генерал.
Он добавил, что как бывший военачальник понимает, что такое целенаправленные удары, отметив, что это неправильно.
"Вот почему президент Трамп так усердно работает над тем, чтобы положить конец этой войне", - резюмировал Келлог.
Удар России по Сумам
Напомним, сегодня в Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне ударили по Сумам двумя баллистическим ракетами. Под ударом оказался центр города, где в момент удара было много людей на улице, автомобилях и общественном транспорте.
По состоянию на 15:35, количество пострадавших составляет уже 99 человек, из них 11 - дети. Кроме того, количество погибших выросло до 32 (ранее было известно о 31 погибшем).
Больше всего в этой атаки пострадали люди в троллейбусе, так как он был рядом с эпицентром одного из ударов. В результате атаки почти все, кто был в электротранспорте - погибли.
Подробнее об атаке РФ по Сумам - читайте в материале РБК-Украине.
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