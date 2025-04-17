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У Макрона раскрыли первые детали встречи с Рубио и Уиткоффом по Украине

Париж, Четверг 17 апреля 2025 18:47
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У Макрона раскрыли первые детали встречи с Рубио и Уиткоффом по Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Главной темой обсуждений стала война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Как отметили в Елисейском дворце, стороны преимущественно обсуждали мирные переговоры, которые направлены на завершение войны России против Украины.

Еще одной из тем обсуждений стала работа "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании, заседание которой состоялось 27 марта в Елисейском дворце.

Также были обсуждены другие актуальные вопросы, в частности, тарифы между Европой и США, а также деэскалация на Ближнем Востоке.

Во встрече, помимо Макрона, Рубио и Уиткоффа, участвовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Рубио и Уиткофф приехали во Францию

Напомним, сегодня, 17 апреля, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф приехали в Париж. Там они пробудут до 18 апреля.

Глава госдепа и спецпредставитель президента США хотят продвигать усилия Дональда Трампа по достижению мира между Украиной и РФ.

Они встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Макрона, перед встречей с американскими чиновниками он провел консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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