У Макрона раскрыли первые детали встречи с Рубио и Уиткоффом по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Главной темой обсуждений стала война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Как отметили в Елисейском дворце, стороны преимущественно обсуждали мирные переговоры, которые направлены на завершение войны России против Украины.

Еще одной из тем обсуждений стала работа "коалиции решительных" под председательством Франции и Великобритании, заседание которой состоялось 27 марта в Елисейском дворце.

Также были обсуждены другие актуальные вопросы, в частности, тарифы между Европой и США, а также деэскалация на Ближнем Востоке.

Во встрече, помимо Макрона, Рубио и Уиткоффа, участвовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.