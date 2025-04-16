США снизили "счет" Украине в три раза: что изменилось в переговорах по соглашению

США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возврате помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов", - пишут журналисты со ссылкой на источники.

Это, как отмечается, приближает сумму к оценке самой Украины в более чем 90 млрд долларов. Правительство Украины отказалось комментировать, пока не будет подписано соглашение.

Переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников, с которым переговорило издание.

"Но США все еще рассматривают сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет прибыли из фонда, размер которого в последнем проекте все еще не указан. Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд - ключевой интерес Киева в любой такой сделке - и откладывает этот вопрос для обсуждения", - продолжает Bloomberg.

Вместо этого администрация Трампа продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд, заявили чиновники, близкие к обсуждению вопроса, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными.

По словам источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу нескольких самых драконовских требований Вашингтона.

"Администрация Трампа давит на Киев, требуя соглашения о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, в том числе в сфере полезных ископаемых и инфраструктуры. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене", - уточняется в статье.

Как считают авторы, соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.

"Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США как долг", - резюмируется в статье.