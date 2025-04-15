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Противоречит Трампу. В Кремле высказали свое видение по мирному соглашению

Вторник 15 апреля 2025 17:06
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Противоречит Трампу. В Кремле высказали свое видение по мирному соглашению Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кремле пока нет "четких контуров" соглашения с США по перемирию с Украиной, но есть "ведется достаточно напряженная работа" в этом направлении.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Хочется надеяться на лучшее, что эта работа будет иметь положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить о каких-то временных рамках", - сказал Песков.

По его словам, контакты с США, в частности встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, были положительными и полезными.

"Мы весьма и весьма позитивно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место. Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавней встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Путина с господином Уиткоффом", - добавил спикер Кремля.

Переговоры Уиткоффа и Путина

Напомним, недавно спецпосланник США совершил визит в Москву, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

По информации Reuters, позже Уиткофф заявил президенту США Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

Также во время поездки в Россию спецпосланник встретился и с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этой встречи Уиткофф заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

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