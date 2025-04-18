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США могут выйти из мирных переговоров по Украине: Рубио назвал дедлайн

Франция, Пятница 18 апреля 2025 10:25
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США могут выйти из мирных переговоров по Украине: Рубио назвал дедлайн Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США прекратят попытки выступить посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки того, что соглашение может быть достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая в Париже после встречи с европейскими и украинскими делегациями, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в сделке, но у него много других приоритетов в мире.

"Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться", - сказал он.

Рубио заявил, что Трамп готов двигаться дальше, если не будет немедленных признаков прогресса.

По его словам, Трамп посвятил этому много времени и энергии. "Это важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают такого же, если не большего, внимания", - добавил госсекретарь.

Встреча в Париже

Напомним, 17 апреля в Париже состоялась встреча американских, украинских, британских, немецких и французских чиновников. Ключевой темой стало завершение войны России против Украины.

По словам руководителя Офиса Украины Андрея Ермака, таким образом сформировался новый переговорный формат, который будет очень эффективным.

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия продолжат переговоры в Лондоне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводил отдельные переговоры с Марко Рубио и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, на которых обсуждалась Украина.

Рубио также созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Трамп 17 апреля заявил, что, по его мнению, прекращение огня "близко", и что Москва намерена в ближайшее время связаться с ним по поводу недавнего предложения.

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