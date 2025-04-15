США не поддержали заявление G7 по удару РФ по Сумам: что стало причиной
Соединенные Штаты Америки заявили, что не поддержат заявление G7, в котором осуждается удар Российской Федерации по украинскому городу Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление с осуждением нападения, поскольку "работает над сохранением пространства для мирных переговоров". Ведь встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.
По словам тех же людей, Канада, которая председательствует в этом году в G7, сказала союзникам, что без одобрения США заявление будет невозможным.
Как пишет Bloomberg, посольство США в Лондоне отказалось от комментариев.
Согласно черновикам, попавшим в распоряжение Bloomberg, в заявлении G7 планировалось указать, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.
Однако Трамп взял другой тон относительно обстрела Сум, назвав его "ужасным" и сказав, что Россия "совершила ошибку".
Удар по Сумам 13 апреля
В минувшее воскресенье россияне нанесли двойной удар баллистическими ракетами по городу Сумы. Ракеты попали в месте большого скопления мирных жителей.
В результате атаки пострадали более 100 человек, а погибли по меньшей мере 35 человек.
Ряд мировых лидеров осудили террористическую атаку России, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия выбирает войну вместо согласия на предложение прекратить огонь.
А вот Трамп назвал ее "ужасной ошибкой".
"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ.
На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.
Интересно и то, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф незадолго до удара РФ по Сумах посетил Россию и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
После чего он заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".
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