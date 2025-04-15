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Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"

Вторник 15 апреля 2025 09:28
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Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий" Фото: Стив Уиткофф, специальный посланник США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уиткоффа, которого цитирует Bloomberg.

Комментируя недавние переговоры с Путиным, Уиткофф назвал их "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине", а также создать новые возможности для бизнеса.

По его словам, во время разговора, российский диктатор якобы обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир". Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, "вращается вокруг "пяти территорий". В то же время он не предоставил никаких деталей.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом», - добавил он.

По словам Уиткоффа, Путин также поднял вопрос о центральном принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех членов.

Переговоры Уиткоффа и Путина

Недавно спецпосланник США совершил визит в Москву, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил главе Белого дома Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

В том же числе, во время поездки, спецпосланник встретился и с Путиным. Подробнее о его визите в Россию - в материале РБК-Украина.

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Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
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