Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уиткоффа, которого цитирует Bloomberg.

Комментируя недавние переговоры с Путиным, Уиткофф назвал их "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине", а также создать новые возможности для бизнеса.

По его словам, во время разговора, российский диктатор якобы обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир". Ключ к общему соглашению, как пояснил Уиткофф, "вращается вокруг "пяти территорий". В то же время он не предоставил никаких деталей.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом», - добавил он.

По словам Уиткоффа, Путин также поднял вопрос о центральном принципе НАТО, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех членов.