Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Все, что известно о встрече двух лидеров на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Главные заявления лидеров перед основным раундом переговоров в Белом доме

Зеленский:

Мы понимаем, что Путин не готов завершить войну, но с помощью США мы сможем это сделать.



Мы готовы говорить с Путиным в любом формате. Нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к переговорному столу.



Нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к переговорному столу. У Трампа большой шанс завершить войну. Он показал, как может установить прекращение огня на Ближнем Востоке.

Трамп:

Мы будем обсуждать дипстрайки по России. Да, это эскалация. Мы будем обсуждать поставки "Томагавков". Но надеюсь, сможем добиться прекращения войны без них.



Саммит в Будапеште с Путиным, вероятно, будет двусторонним. Но мы будем в контакте с Зеленским. Саммит состоится в Венгрии, потому что нам нравится Виктор Орбан.



Саммит состоится в Венгрии, потому что нам нравится Виктор Орбан. Думаю, Путин хочет завершить войну. Вчера мы говорили с ним об этом 2,5 часа. Зеленский тоже хочет это завершить, нам нужно это сделать.



Кто знает (сможет ли Украина вернуть все утраченные территории, - ред.). Вы никогда не знаете. Война - интересная вещь.



Война может завершиться быстро, "если стороны проявят гибкость".



​​​Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы покупать их.



Я люблю заканчивать войны. Будет достигнут успех в этой войне, подождите.



Не думаю, что мне нравится идея с "туннелем Путина-Трампа" через Берингов пролив.

Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на Tomahawk

Владимир Зеленский предполагает, что Украина может предоставить США "тысячи дронов" в обмен на дальнобойные ракеты.

"У Украины есть тысячи дронов, но нет Tomahawk. У США есть Tomahawk и другие ракеты, но у них могут быть и наши дроны. Поэтому мы можем работать вместе, мы можем укрепить американское производство", - сказал президент Украины.

Трамп выразил восхищение Зеленским

Перед началом переговоров между лидерами президент США похвалил Владимира Зеленского. В частности, отметил костюм, который ему "очень понравился".

"Он очень сильный лидер, который прошел многие испытания. Мы хорошо ладим", - сказал он.

Трамп добавил, что сегодня будут обсуждать вчерашний разговор с Путиным, "где были отражены определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить".

Трамп встретился с Зеленским в Белом доме

Встреча президентов США и Украины началась с получасовой задержкой. Особых заявлений для прессы с порога Белого дома не было.

Один из репортеров успел спросить у Трампа, верит ли он в то, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине.

"Да, мы можем", - ответил он.

Отметим, начало встречи Зеленского и Трампа планировалось на 20:00 по Киеву.

Какими будут переговоры

Переговоры президентов Украины и США запланированы в неформальной обстановке во время обеда, без прессы. Среди тем - поддержка Украины, вооружение, переговоры с РФ, а одна из главных озвученных накануне - возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент США во время встречи с Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп и Путин обсудили потенциальную встречу в Будапеште, и американский президент поднимет этот вопрос во время переговоров с Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что готов встретиться с Путиным, но инициативу блокирует Кремль.

Трамп перед встречей с Зеленским договорился с Путиным о саммите в Венгрии

В преддверии встречи с президентом Украины, Трамп вчера провел двухчасовой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Звонок состоялся по просьбе Кремля.

После переговоров стороны договорились провести саммит в Венгрии. По словам Трампа, подготовкой встречи будут заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров. В американскую делегацию также войдут вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп заявил, что целью встречи является "попытка покончить с этой бесславной войной", однако деталей предстоящих переговоров пока не раскрыл. Он добавил, что разговор был "очень продуктивным" и что Путин якобы поздравил его с "достижением мира на Ближнем Востоке".

Отдельно глава Белого дома сделал неоднозначное заявление по Tomahawk. По его словам, у США много этих ракет, но они нужны самой стране, и запасы нельзя исчерпывать. Хотя ранее он заявлял, что решение о поставках Tomahawk для Украины уже "фактически принято".

В Кремле заявили, что сегодня Путин говорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном по подготовке саммита, которая якобы "уже началась". Пророссийский венгерский глава правительства сразу согласился принять встречу.

Отметим, что предыдущая встреча Трампа и Путина на Аляске, по данным медиа, закончилась скандалом: российский диктатор устроил американскому лидеру "историческую" лекцию о Рюрике и Хмельницком, после чего Трамп разозлился и досрочно завершил переговоры.

Между тем, в Киеве обратили внимание, что даже обсуждение возможных поставок Tomahawk уже повлияло на позицию Москвы.

"Язык силы и справедливости обязательно сработает и по России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", - сказал Зеленский.

Однако сам президент Украины и его команда, по данным Axios, по прибытии в Соединенные Штаты, были удивлены ​​заявлением Трампа о разговоре с Путиным и договоренности встретиться в Венгрии.

Телефонные разговоры Зеленского и Трампа

Встрече президента Украины Владимира Зеленского и бывшего лидера США Дональда Трампа предшествовали два телефонных разговора, которые состоялись 11 и 12 октября.

Во время них стороны обсуждали оборонное сотрудничество, в частности возможность передачи Украине американских ракет Tomahawk, а также удары РФ по энергетике и усиление системы противовоздушной обороны, в частности среди тем были системы Patriot, рассказывали РБК-Украина источники.

"Трамп интересовался текущей ситуацией в Украине и в частности в Киеве, последствиями последних российских ударов по городу, и выразил готовность помогать. Большое внимание было уделено также теме ПВО, имеющихся у Украины систем и ракет", - сказал источник.

Вскоре после этих разговоров в СМИ появились сообщения о возможной встрече двух президентов в Вашингтоне. По данным собеседников РБК-Украина, договоренность о визите была достигнута именно во время последнего телефонного контакта между лидерами.

Примечательно, что перед поездкой в Соединенные Штаты украинский лидер провел заседание Ставки по итогам которой он сообщил, что Киев завершил подготовку к встрече с Трампом, которая включает военную и экономическую части.

"Повестка дня нашей встречи с президентом Америки очень содержательная. Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния", - заявлял глава государства.

Фото: Зеленский и Трамп перед встречей дважды говорили по телефону и последний раз виделись 23 сентября в Нью-Йорке (Getty Images)

Накануне встречи также он провел рабочее совещание с руководством Вооруженных сил, представителями МИД, министром энергетики, главой "Нафтогаза".

США дадут Украине ракеты Tomahawk?

По данным портала Axios, главной темой переговоров станет вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Собеседники издания отметили, что некоторые вещи невозможно обсуждать по телефону.

Сам Трамп неоднократно отмечал, что хочет избежать эскалации, но стремится понять, как именно Киев планирует использовать американские ракеты. Глава Белого дома рассказывал журналистам, что планирует обсудить эту тему и с РФ.

"Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить об этом с Россией. Я сказал Зеленскому, что Tomahawk - это новый шаг агрессии... Честно говоря, РФ это не нужно. Но я могу сказать ему, что если война не закончится, то мы это сделаем. Возможно, сделаем, а возможно, и нет", - сказал Трамп.

В то же время Financial Times со ссылкой на украинского чиновника написало, что Трамп сейчас "ближе, чем когда-либо" к принятию положительного решения, хотя окончательного согласия пока нет. Западные СМИ объясняют это разочарованием американского лидера в позиции российского диктатора Владимира Путина.

Российские власти нервно реагируют на возможность передачи Tomahawk Киеву. Кремль заявил, что это станет "новым этапом эскалации" и уверяет, что такой шаг якобы "не изменит ситуацию на фронте". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал намерения Трампа "опасным блефом".

В то же время представитель НАТО скептически оценил возможную реакцию России, несмотря на громкие и угрожающие заявления, поступающие из Москвы.

Фото: по экспертному мнению, США могут передать Украине от 20 до 50 дальнобойных американских ракет Tomahawk (Getty Images)

Тем временем президент Украины обратил внимание на страх Москвы перед возможными поставками Tomahawk. По его мнению, это может стать дополнительным фактором, который приблизит мир.

Украина пойдет в наступление?

На пресс-конференции 16 октября президент США сообщил, что Украина якобы "готовится к наступлению", и он планирует обсудить это с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы поговорим с президентом Зеленским...Они (украинцы - ред.) хотят пойти в наступление. Я приму решение по этому вопросу, но они бы хотели наступать", - заявил Трамп.

Также он призвал главу Кремля "прекратить убивать украинцев и россиян" и заявил, что потери России в войне уже достигли примерно 1,5 миллиона человек.

Как отмечает Politico, Киев надеется, что сегодняшняя встреча позволит обеспечить современное вооружение, необходимое для проведения очередной украинской контрнаступательной операции против российских войск.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от того, какое вооружение мы получим и какой план будет утвержден", - сообщил изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Трамп взялся заканчивать войну в Украине после соглашения по Газе

Напомним, что 13 октября Трамп вместе с представителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении войны в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Церемония состоялась на саммите в Египте с участием европейских лидеров. Перед этим Трамп заявил, что считает войну в Газе завершенной, а во время выступления в израильском Кнессете намекнул, что теперь хочет решить войну в Украине.

"Было бы хорошо заключить такой же (мирный) договор с ними (Иран). Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе - ред.), сфокусируемся на России. Мы разберемся", - сказал президент США.

Украинская делегация уже с понедельника в Вашингтоне

Добавим, что еще перед приездом Зеленского в Соединенные штаты, в Вашингтоне с понедельника, 13 октября работает украинская делегация.

В ее состав вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр финансов Сергей Марченко, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Фото: в Вашингтоне премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с министром финансов США (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Украинская делегация провела встречу с представителями компании Raytheon, производителя ракет Tomahawk.

Кроме того, состоялись переговоры с представителями американского оборонного гиганта Lockheed Martin, производителя такой передовой военной техники как: самолеты (истребители, такие как F-16 и F-35, и перспективные разработки), ракеты (в частности, для систем ПВО типа Patriot и HIMARS).

Также премьер Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент обсудили усиление сотрудничества для энергетической безопасности Европы и совместные шаги, чтобы лишить Россию влияния и финансовых ресурсов для ведения войны против Украины.

Также украинская делегация встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Марком Рубио.

На переговорах стороны согласовали детали подготовки встречи президентов Украины и США и обсуждали долгосрочную модель безопасности для Украины и Европы и шаги, способные заставить Россию прекратить войну.