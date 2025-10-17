Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии, - Axios

Президент США Дональд Трамп провел вчера телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк". Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии". Axios отметило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.