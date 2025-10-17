Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии, - Axios
Президент США Дональд Трамп провел вчера телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".
Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".
Axios отметило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября Трамп поговорил с Путиным и анонсировал, что между ними вновь состоится саммит. На этот раз он пройдет в Венгрии и будет уже в течение ближайших двух недель. Ключевая тема - возможность завершения войны РФ против Украины.
По мнению американского лидера, вчерашний его разговор с Путиным дал значительный прогресс. Он также заявил, что будет вместе с Зеленским обсуждать прошедший звонок.
Отметим, что встреча лидеров США и Украины должна состоятся уже сегодня. Исходя из заявлений и информации в СМИ, стороны будут обсуждать возможную передачу дальнобойных ракет "Томагавк", усиление ПВО и даже планы Украины пойти в наступление.
При этом Трамп после разговора с Путиным сделал неоднозначное заявление о "Томагавках". По его словам, у США этих ракет много, но они нужны Америке и страна не может исчерпать свои запасы. Хотя ранее он говорил, что решение о передаче "Томагавков" Украине фактически принято.
Позже, ночью, Зеленский сделал пост, в котором заявил, что каждое усиление Украины со стороны партнеров будет побуждать Россию завершить войну. Веротяно, это могла быть реакция на заявление Трампа.