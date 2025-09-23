Зеленский на встрече с Трампом: ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров территории
Украинские защитники в течение месяца смогли освободить от оккупантов 360 квадратных километров территории. Также российские войска попали в окружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Наши солдаты в этом месяце деоккупировали 360 (квадратных - ред.) километров и окружили 1000 солдат. Конечно, мы хотим обмена, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что благодаря украинским защитникам оборона будет продолжаться, пока Россия не прекратит войну.
"Я надеюсь, что они в любом случае прекратят", - отметил глава украинского государства.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники проводят в Донецкой области контрнаступательную операцию. Они атакуют позиции врага под Добропольем и Покровском. Именно там Россия сосредоточила свои силы для наступления.
Глава государства рассказал, что на тот момент украинским защитникам удалось деоккупировать 160 квадратных километров территории.
При этом, по его словам, россияне потеряли около 1000 солдат.
Такую информацию подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что в ходе операции было уничтожено по меньшей мере 817 единиц вооружения и военной техники врага.