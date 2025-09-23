Зеленский на встрече с Трампом: ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров территории

Украинские защитники в течение месяца смогли освободить от оккупантов 360 квадратных километров территории. Также российские войска попали в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Наши солдаты в этом месяце деоккупировали 360 (квадратных - ред.) километров и окружили 1000 солдат. Конечно, мы хотим обмена, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что благодаря украинским защитникам оборона будет продолжаться, пока Россия не прекратит войну.

"Я надеюсь, что они в любом случае прекратят", - отметил глава украинского государства.