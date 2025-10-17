Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня.

Все, що відомо про зустріч двох лідерів на цю мить - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні заяви лідерів перед основним раундом перемовин у Білому домі

Зеленський:

Ми розуміємо, що Путін не готовий завершити війну, але з допомогою США ми зможемо це зробити.

Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі . Нам треба, щоб підштовхнути Путіна до стола переговорів.

У Трампа великий шанс завершити війну. Він показав, як може встановити припинення вогню на Близькому Сході.

Трамп:

Ми будемо обговорювати дипстрайки по Росії. Так, це ескалація. Ми будемо обговорювати поставки "Томагавків". Але сподіваюся, зможемо домогтися припинення війни без них.



Саміт у Будапешті з Путіним, імовірно, буде двостороннім. Але ми будемо в контакті із Зеленським. Саміт відбудеться в Угорщині, тому що нам подобається Віктор Орбан.



Саміт відбудеться в Угорщині, тому що нам подобається Віктор Орбан. Думаю, Путін хоче завершити війну. Вчора ми говорили з ним про це 2,5 години. Зеленський теж хоче це завершити, нам потрібно це зробити.



Хто знає (чи зможе Україна повернути всі втрачені території, - ред.). Ви ніколи не знаєте. Війна - цікава річ.

Трамп висловив захоплення Зеленським

Перед початком перемовин між лідерами президент США похвалив Володимира Зеленського. Зокрема, відзначив костюм, який йому "дуже сподобався.

"Він дуже сильний лідер, який пройшов через багато випробувань. Ми добре ладнаємо", - сказав він.

Трамп додав, що сьогодні обговорюватимуть вчорашню розмову з Путіним, "де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити".

Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі

Зустріч президентів США та України розпочалася з півгодинною затримкою. особливих заяв для преси з порога Білого дому не було.

Один з репортерів встиг запитати у Трампа, чи вірить він у те, що зможе переконати Путіна припинити війну в Україні

"Так, ми можемо", - відповів він.

Зазначимо, початок зустрічі Зеленського та Трампа планувався на 20:00 за Києвом.

Якими будуть переговори

Перемовини президентів України та США заплановані у неформальній атмосфері під час обіду, без преси. Серед тем - підтримка України, озброєння, переговори з РФ, а одна з головних озвучених напередодні, - можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Президент США під час зустрічі з Зеленським планує обговорити можливість переговорів Києва та Москви на рівні лідерів, про що повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп і Путін обговорили потенційну зустріч у Будапешті, і американський президент порушить це питання під час переговорів із Зеленським.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що готовий зустрітися з Путіним, але ініціативу блокує Кремль.

Трамп перед зустріччю із Зеленським домовився з Путіним про саміт в Угорщині

Напередодні зустрічі з президентом України, Трамп вчора провів двогодинну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Дзвінок відбувся на прохання Кремля.

Після переговорів сторони домовилися провести саміт в Угорщині. За словами Трампа, підготовкою зустрічі займатимуться держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров. До американської делегації також увійдуть віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф.

Трамп заявив, що метою зустрічі є "спроба покласти край цій безславній війні", однак деталей майбутніх переговорів поки не розкрив. Він додав, що розмова була "дуже продуктивною" і що Путін нібито привітав його з "досягненням миру на Близькому Сході".

Окремо глава Білого дому зробив неоднозначну заяву щодо Tomahawk. За його словами, США мають багато цих ракет, але вони потрібні самій країні, і запаси не можна вичерпувати. Хоча раніше він заявляв, що рішення про постачання Tomahawk для України вже "фактично ухвалене".

У Кремлі натомість заявили, що сьогодні Путін говорив з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо підготовки саміту, яка нібито "вже розпочалася". Проросійський угорський глава уряду одразу погодився прийняти зустріч.

Зазначимо, що попередня зустріч Трампа й Путіна на Алясці, за даними медіа, закінчилася скандалом: російський диктатор влаштував американському лідеру "історичну" лекцію про Рюрика й Хмельницького, після чого Трамп розлютився й достроково завершив переговори.

Тим часом у Києві звернули увагу, що навіть обговорення можливих постачань Tomahawk уже вплинуло на позицію Москви.

"Мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", - сказав Зеленський.

Однак сам президент України та його команда, за даними Axios, після прибуття до Сполучених Штатів, загалом були здивовані заявою Трампа про розмову з Путіним і домовленість зустрітися в Угорщині.

Телефонні розмови Зеленського і Трампа

Зустрічі президента України Володимира Зеленського та колишнього лідера США Дональда Трампа передували дві телефонні розмови, що відбулися 11 та 12 жовтня.

Під час них сторони обговорювали оборонну співпрацю, зокрема можливість передачі Україні американських ракет Tomahawk, а також удари РФ по енергетиці та посилення системи протиповітряної оборони, зокрема серед тем були системи Patriot, розповідали РБК-Україна джерела.

"Трамп цікавився поточною ситуацією в Україні і зокрема в Києві, наслідками останніх російських ударів по місту, та висловив готовність допомагати. Велику увагу було приділено також темі ППО, наявних у України систем та ракет", - сказало джерело.

Невдовзі після цих розмов у ЗМІ з’явилися повідомлення про можливу зустріч двох президентів у Вашингтоні. За даними співрозмовників РБК-Україна, домовленість про візит була досягнута саме під час останнього телефонного контакту між лідерами.

Примітно, що перед поїздкою до Сполучених Штатів український лідер провів засідання Ставки за підсумками якої він повідомив, що Київ завершив підготовку до зустрічі з Трампом, яка включає військову та економічну частини.

"Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Це реально може наблизити завершення війни: саме у Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу", - заявляв глава держави.

Фото: Зеленський і Трамп перед зустріччю двічі говорили телефоном і востаннє бачилися 23 вересня в Нью-Йорку (Getty Images)

Напередодні зустрічі також він провів робочу нараду з керівництвом Збройних сил, представниками МЗС, міністром енергетики, очільником "Нафтогазу".

США дадуть Україні ракети Tomahawk?

За даними порталу Axios, головною темою переговорів стане питання передачі Україні ракет Tomahawk. Співрозмовники видання наголосили, що деякі речі неможливо обговорювати телефоном.

Сам Трамп неодноразово зазначав, що хоче уникнути ескалації, але прагне зрозуміти, як саме Київ планує використовувати американські ракети. Глава Білого дому розповідав журналістам, що планує обговорити цю тему й з РФ.

"Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити про це з Росією. Я сказав Зеленському, що Tomahawk - це новий крок агресії… Чесно кажучи, РФ це не потрібно. Але я можу сказати йому, що якщо війна не закінчиться, то ми це зробимо. Можливо, зробимо, а можливо, й ні", - сказав Трамп.

Водночас Financial Times із посиланням на українського чиновника написало, що Трамп нині "ближчий, ніж будь-коли" до ухвалення позитивного рішення, хоча остаточної згоди поки немає. Західні ЗМІ пояснюють це розчаруванням американського лідера у позиції російського диктатора Володимира Путіна.

Російська влада нервово реагує на можливість передачі Tomahawk Києву. Кремль заявив, що це стане "новим етапом ескалації" і запевняє, що такий крок нібито "не змінить ситуацію на фронті". Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав наміри Трампа "небезпечним блефом".

Водночас представник НАТО скептично оцінив можливу реакцію Росії, попри гучні та загрозливі заяви, що надходять із Москви.

Фото: за експертною думкою, США можуть передати Україні від 20 до 50 далекобійних американських ракет Tomahawk (Getty Images)

Тим часом президент України звернув увагу на страх Москви перед можливими поставками Tomahawk. На його думку, це може стати додатковим фактором, який наблизить мир.

Україна піде в наступ?

На пресконференції 16 жовтня президент США повідомив, що Україна нібито "готується до наступу", і він планує обговорити це з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми поговоримо із президентом Зеленським...Вони (українці - ред.) хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони б хотіли наступати", - заявив Трамп.

Також він закликав главу Кремля "припинити вбивати українців та росіян" і заявив, що втрати Росії у війні вже сягнули приблизно 1,5 мільйона осіб.

Як зазначає Politico, Київ сподівається, що сьогоднішня зустріч дозволить забезпечити сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової української контрнаступальної операції проти російських військ.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ - все залежить від того, яке озброєння ми отримаємо і який план буде затверджено", - повідомив виданню неназваний високопоставлений український чиновник.

Трамп взявся закінчувати війну в Україні після угоди щодо Гази

Нагадаємо, що 13 жовтня Трамп разом із представниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення війни в Секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС.

Церемонія відбулася на саміті в Єгипті за участю європейських лідерів. Перед цим Трамп заявив, що вважає війну в Газі завершеною, а під час виступу в ізраїльському Кнесеті натякнув, що тепер хоче вирішити війну в Україні.

"Було б добре укласти такий же (мирний) договір з ними (Іран). Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стів (йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа - ред.), сфокусуймось на Росії. Ми розберемося", - сказав президент США.

Українська делегація вже з понеділка у Вашингтоні

Додамо, що ще перед приїздом Зеленського до Сполучених штатів, у Вашингтоні з понеділка, 13 жовтня працює українська делегація.

До її складу увійшли прем’єр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Фото: у Вашингтоні прем'єр України Юлія Свириденко зустрілася з міністром фінансів США (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Українська делегація провела зустріч із представниками компанії Raytheon, виробника ракет Tomahawk.

Крім того, відбулися переговори з представниками американського оборонного гіганта Lockheed Martin, виробника такої передової військової техніки як: літаки (винищувачі, такі як F-16 і F-35, та перспективні розробки), ракети (зокрема, для систем ППО типу Patriot і HIMARS).

Також прем'єр Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент обговорили посилення співпраці для енергетичної безпеки Європи та спільні кроки, щоб позбавити Росію впливу й фінансових ресурсів для ведення війни проти України.

Також українська делегація зустрілася у Вашингтоні з держсекретарем США Марком Рубіо.

На переговорах сторони узгодили деталі підготовки зустрічі президентів України та США та обговорювали довгострокову модель безпеки для України і Європи та кроки, здатні змусити Росію припинити війну.