ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 20:29
UA EN RU
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Что известно о встрече двух лидеров - в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено в 20:47

Журналист спросил у Трампа, будет ли он предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС:

"Мы будем говорить об этом. И я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос", - ответил тот.

Обновлено о 20:45

Также у президента США спросили о самом большом прогрессе в завершении войны с момента его последней встречи с Зеленским.

"Самый большой прогресс - то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)", - сказал президент США.

Обновлено в 20:41

Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он по-прежнему российскому диктатору Владимиру Путину.

Трамп ответил, что даст ответ через месяц.

Обновлено в 20:40

По мнению Трампа, он может повлиять на прекращение Венгрией покупки российской нефти.

"Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним поговорю", - сказал он.

Обновлено в 20:35

Сам же Трамп заявил на встрече с Зеленским, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в их воздушное пространство.

По словам президента США, он с большим уважением относится к борьбе, которую ведет Украина.

"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - сказал Трамп.

Обновлено в 20:33

Зеленский заявил, что Украина смогла деоккупировать 360 квадратных км. А также захватить в плен более 1000 российских военных.

"Наши солдаты за последний месяц заняли 360 километров и окружили 1 000 солдат, конечно, мы хотим обменяться, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа: ожидания и предварительные контакты

Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа 2025 года, после переговоров американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Тогда украинскую сторону поддерживала группа европейских лидеров, которые в формате неформального саммита в Вашингтоне вместе с США обсуждали параметры завершения войны, вопрос территорий и будущие гарантии безопасности для Украины.

Уже 4 сентября в Париже состоялись дополнительные консультации, где был согласован базовый проект гарантий, к которому готовы присоединиться более чем два с половиной десятка стран.

Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что документ по гарантиям почти завершен, однако Киев ожидает большей конкретики от Вашингтона.

Мирные переговоры и санкционная политика в отношении РФ

Переговоры между Киевом и Москвой на высоком уровне по окончанию войны, которые пытался организовать Белый дом и которые поддерживает президент Украины, так и не состоялись.

Формат с привлечением Путина Трамп пока не продвигает, а вопрос новых санкций переложил на европейских партнеров. Зеленский в ответ отмечает: затягивание процесса только играет на руку Кремлю, и Киев ожидает от Вашингтона более решительных действий.

Однако, США недавно приняли новый пакет помощи для Украины на 500 млн долларов в рамках программы PURL - первое существенное оборонное решение во второй каденции Трампа.

Между тем российско-украинские переговоры продолжаются только по гуманитарным вопросам.

Встречи Зеленского в Нью-Йорке

Напомним, что вчера, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для встречи с президентом США Дональдом Трампом и выступления участия в Генеральной Ассамблее ООН и не только.

Украинский лидер уже провел ряд встреч. В частности, с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Вселенским Патриархом Варфоломеем, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Добавим, что на полях Генассамблеи ООН Украина совместно с Канадой организовала саммит по возвращению украинских детей. Также в рамках Генассамблеи ООН состоится заседание "Крымской платформы", которое пройдет 24 сентября с участием 50 государств и международных организаций.

Отдельно проводятся встречи в сфере экономики, обороны и технологий, а также гуманитарный блок с участием первых леди Украины и США.

О том, чего ожидать от встреч в Нью-Йорке и различных мероприятий с участием украинского руководства - в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк Дональд Трамп
Новости
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит