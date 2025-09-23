Украина способна вернуть все свои территории и, может, пойти еще дальше, - Трамп

Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность при поддержке Евросоюза и потом "пойти еще дальше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

"После того как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию Украины и России, и, увидев экономические проблемы, которые это вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в такой позиции, чтобы бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальных границах", - подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что восстановление территориальной целостности Украины возможно "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО".

По его словам, Россия бесцельно воюет уже три с половиной года. А "настоящая военная сила" должна была бы одержать победу за неделю. Это делает РФ сильно похожей на "бумажного тигра" (того, кто выглядит грозно, но на самом деле не представляет угрозы)

"Когда люди, живущие в Москве и всех крупных городах, поселках и районах по всей РФ, узнают, что на самом деле происходит в войне, что почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей и обо всех других вещах, происходящих в экономике, где большая часть денег тратится на войну в Украине, которая имеет большой дух и становится только сильнее, тогда Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде, а может, даже пойти еще дальше", - отметил американский лидер.

Он обратил внимание, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина большие экономические проблемы, поэтому сейчас время для Украины действовать.

Также Трамп пообещал, что США будут и в дальнейшем поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло использовать его по своему усмотрению.