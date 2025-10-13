"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после мирного соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США.

"Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе - ред.), давай сфокусируемся на России. Мы разберемся", - подчеркнул американский лидер.

Трамп заявил, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но заметил, что перед этим необходимо "разобраться с Россией".

Напомним, сегодня, 13 октября, Дональд Трамп во время выступления в Кнессете рассказал, как отправил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, он думал, что войну в Украине будет легко уладить - "гораздо легче", чем он сделал это с Израилем.

При этом в Кремле заявляют, что сейчас существуют все возможности для организации разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, телефонный разговор лидеров двух стран состоится, как только появятся договоренности об этом. Пока, по его словам, четких договоренностей о таком разговоре нет.

Отметим, в августе спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Это был его пятый визит в Москву с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Все, что известно о переговорах в Кремле и событиях, которые им предшествовали, - читайте в материале РБК-Украина.