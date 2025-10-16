ua en ru
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште

США, Четверг 16 октября 2025 20:30
UA EN RU
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "продуктивным", и анонсировал их новую встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

По словам американского лидера, Путин во время разговора поздравил его с достижением мира на Ближнем Востоке.

"Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.

По его словам, во время разговора обсуждалась и торговля между Россией и США после войны в Украине.

"Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - подчеркнул он.

Телефонные разговоры Трампа и Путина

Напомним, американские СМИ ранее писали, что Трамп собирается поговорить с Путиным перед тем, как Вашингтон посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Это не первый случай, когда Трамп разговаривает с Путиным накануне, или даже во время визитов украинских или европейских союзников.

По итогам встречи в Белом доме 18 августа, когда там были Зеленский и европейские союзники, Трамп звонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров стран.

Сначала Россия поддержала идею и выступила за двусторонний формат встречи, но потом, из-за саботажа Кремля, эти планы были сорваны.

Визит Зеленского в США

Отметим, уже завтра, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская делегация приехала в Вашингтон в начале этой недели, чтобы подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

По данным Politico, на встрече Зеленского и Трампа, вероятно, будут обсуждать возможность перехода украинских воинов в наступление. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что дальнейшие действия ВСУ зависят от того, какое оружие они получат.

