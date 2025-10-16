Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "продуктивным", и анонсировал их новую встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social .

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

По словам американского лидера, Путин во время разговора поздравил его с достижением мира на Ближнем Востоке.

"Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.

По его словам, во время разговора обсуждалась и торговля между Россией и США после войны в Украине.

"Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - подчеркнул он.