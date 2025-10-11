Не только Tomahawk. Зеленский и Трамп обсудили варианты поставок Patriot, - источник

Сегодня президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили не только передачу Украине ракет Tomahawk, но и варианты поставок систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, источник подтвердил информацию, что тема Tomahawk поднималась тоже, но не привел подробностей.

В частности, по словам собеседника, Трамп интересовался текущей ситуацией в Украине и в частности в Киеве, последствиями последних российских ударов по городу, и выразил готовность помогать. Большое внимание было уделено также теме ПВО, имеющихся у Украины систем и ракет.

Зеленский поговорил с Трампом

Напомним, в субботу, 11 октября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. После беседы глава государства проинформировал, что стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - отметил он.

Кроме того, позже издание Axios сообщило, что во время звонка лидеры обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме того, на днях Дональд Трамп публично заявил, что решение о передаче Tomahawk Украине почти принято. Подробный разбор о том, что стоит за этим решением и действительно ли ВСУ получат такие ракеты - читайте в материале РБК-Украина.