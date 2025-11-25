Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирной инициативе для Украины

Встреча в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио.

Накануне он возглавлял переговоры в Женеве, где обсуждались возможные изменения к проекту мирного предложения для Украины.

Эти консультации рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.

Заявления Рубио по итогам переговоров

По данным Sky News, Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.

В воскресенье он подчеркнул, что переговоры были "очень полезными" и добавил: "Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь".

Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта.

Что известно о переговорах в Женеве

Вашингтон разработал проект мирного соглашения по Украине, который сейчас служит отправной точкой для переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых сенаторов. По итогам 23 ноября в Женеве Украина и США согласовали обновленную рамочную версию американского мирного предложения, отметив конструктивный и взаимоуважительный характер переговоров, который отражает совместную приверженность достижению справедливого и долгосрочного мира. Отмечается, что переговоры в Женеве с участием делегаций Украины и европейских стран показали значительный прогресс в продвижении к мирному урегулированию конфликта в Украине.

По итогам первого дня женевских переговоров стало ясно, что первоначальный дедлайн для подписания мирного соглашения, назначенный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября, может быть перенесен.