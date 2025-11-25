RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп и Рубио согласуют дальнейшие шаги по мирной инициативе для Украины

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США продолжают обсуждать корректировки к предложению по урегулированию ситуации вокруг Украины. Новый раунд контактов завершился заявлениями о прогрессе и ожиданиях дальнейших шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Sky News.

Встреча в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио.

Накануне он возглавлял переговоры в Женеве, где обсуждались возможные изменения к проекту мирного предложения для Украины.

Эти консультации рассматривались как продолжение дипломатической работы, которую американская сторона ведет в последние недели.

Заявления Рубио по итогам переговоров

По данным Sky News, Рубио охарактеризовал прошедший раунд как один из наиболее результативных за длительный период.

В воскресенье он подчеркнул, что переговоры были "очень полезными" и добавил: "Я очень оптимистично настроен, что мы сможем чего-то достичь".

Собеседники отмечают, что американская сторона оценивает процесс как потенциально способный привести к новому варианту согласованного проекта.

Что известно о переговорах в Женеве

Вашингтон разработал проект мирного соглашения по Украине, который сейчас служит отправной точкой для переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых сенаторов.

По итогам 23 ноября в Женеве Украина и США согласовали обновленную рамочную версию американского мирного предложения, отметив конструктивный и взаимоуважительный характер переговоров, который отражает совместную приверженность достижению справедливого и долгосрочного мира.

Отмечается, что переговоры в Женеве с участием делегаций Украины и европейских стран показали значительный прогресс в продвижении к мирному урегулированию конфликта в Украине.

По итогам первого дня женевских переговоров стало ясно, что первоначальный дедлайн для подписания мирного соглашения, назначенный президентом США Дональдом Трампом на 27 ноября, может быть перенесен.

Напоминаем, что в Вашингтоне подчеркнули, что поставки оружия Украине ограничены и не могут продолжаться бесконечно, одновременно подтвердив приверженность поиску путей к завершению войны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином по телефону ситуацию с войной России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДональд ТрампМирные переговоры