Трамп і Рубіо узгодять подальші кроки щодо мирної ініціативи для України

Зустріч у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп призначив на понеділок зустріч із держсекретарем Марко Рубіо.

Напередодні він очолював переговори в Женеві, де обговорювалися можливі зміни до проєкту мирної пропозиції для України.

Ці консультації розглядалися як продовження дипломатичної роботи, яку американська сторона веде останніми тижнями.

Заяви Рубіо за підсумками переговорів

За даними Sky News, Рубіо охарактеризував минулий раунд як один із найрезультативніших за тривалий період.

У неділю він підкреслив, що переговори були "дуже корисними" і додав: "Я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо чогось досягти".

Співрозмовники зазначають, що американська сторона оцінює процес як такий, що потенційно здатен призвести до нового варіанта узгодженого проєкту.

Що відомо про переговори в Женеві

Вашингтон розробив проєкт мирної угоди щодо України, який наразі слугує відправною точкою для переговорів, попри критику з боку деяких сенаторів. За підсумками 23 листопада в Женеві Україна і США узгодили оновлену рамкову версію американської мирної пропозиції, зазначивши конструктивний і взаємоповажний характер переговорів, який відображає спільну прихильність досягненню справедливого і довгострокового миру. Зазначається, що переговори в Женеві за участю делегацій України та європейських країн засвідчили значний прогрес у просуванні до мирного врегулювання конфлікту в Україні.

За підсумками першого дня женевських переговорів стало зрозуміло, що початковий дедлайн для підписання мирної угоди, призначений президентом США Дональдом Трампом на 27 листопада, може бути перенесено.