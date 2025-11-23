ua en ru
Мы близки к цели по плану для Украины, просто нужно больше времени, - Рубио

Швейцария, Женева, Воскресенье 23 ноября 2025 22:46
Мы близки к цели по плану для Украины, просто нужно больше времени, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

По итогам переговоров с делегациями Украины и стран Европы в Женеве можно сказать, что был достигнут огромный прогресс в деле установления мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует Sky News.

"Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал он.

Рубио при этом отметил, что он не хочет сказать о полной "победе", или об окончательном "решении". Работы над мирным соглашением в Украине будет еще очень много.

"Еще есть над чем работать, но сегодня мы гораздо дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад", - заверил он.

Интересно, что Рубио не делал никаких заявлений относительно того, что он обязуется придерживаться дедлайна, который установил президент США Дональд Трамп. Вместо этого он обтекаемо заявил, что соглашение может быть достигнуто "очень скоро", а планы в разработке.

"Мы близки к цели. Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого", - резюмировал он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также высоко оценил результаты первого дня переговоров в Женеве между делегациями Украины и США. По его словам, многое меняется, а команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину.

То же самое заявили ранее и представители Украины и США. Марко Рубио уже говорил, что это была очень продуктивная встреча. Руководитель украинской делегации Андрей Ермак сообщил, что встреча была очень хорошей.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который участвует в консультациях, сказал, что в текущей редакции план Трампа, изменения в который еще утверждают, уже отражает большинство украинских приоритетов.

При этом в СМИ уже появился отдельный план Европы для прекращения войны в Украине. Документ базируется на плане Трампа, но имеет немало отличий от оригинала. Подробнее с ним можно ознакомиться - в материале РБК-Украина.

