Си Цзиньпин заявил Трампу о надежде на справедливую сделку по миру в Украине

Пекин, Понедельник 24 ноября 2025 19:21
UA EN RU
Си Цзиньпин заявил Трампу о надежде на справедливую сделку по миру в Украине Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Одной из тем стала война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин сказал Трампу, что с момента их встречи Южной Корее отношения между США и Китаем поддерживают стабильную и позитивную динамику. Он призвал американского лидера "поддерживать импульс, продолжать двигаться в правильном направлении на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды, увеличивать список сотрудничества и сокращать список проблем, чтобы добиться еще большего прогресса".

Отдельно они обсуждали тайваньский вопрос. Си Цзиньпин предупредил, что "возвращение Тайваня Китаю является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".

Также Трамп и Си Цзиньпин подняли вопрос войны России против Украины.

"Си подчеркнул поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру, и выразил надежду, что различные стороны смогут сократить разногласия, как можно скорее достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения и урегулировать кризис на его основе", - отметили в МИД Китая.

Позиция Китая по войне в Украине

Напомним, китайские чиновники уже неоднократно заявляли о том, что Пекин соблюдает "нейтральную" позицию по вопросу войны России против Украины.

В то же время в российском вооружении уже неоднократно находили комплектующие китайского производства.

В частности, в июле выяснилось, что Китай поставляет в Россию двигатели для беспилотников под видом холодильников.

Также на прошлой неделе китайский премьер Ли Цян заявил о том, что его страна готова к углублению сотрудничества с Россией.

