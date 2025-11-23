Не 27 ноября: Рубио допускает перенос дедлайна Трампа для Украины
По итогам первого дня переговоров в Женеве есть понимание, что дедлайн для подписания мирного соглашения, установленный для Украины президентом США Дональдом Трампом, могут значительно сместить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует CNN.
Рубио подтвердил, что конечный срок, установленный Трампом - 27 ноября - на самом деле является "нестабильным". В США хотели бы, чтобы это была именно установленная Трампом дата, но важнее "сделать это как можно скорее".
"Мы действительно продвинулись вперед, поэтому я очень оптимистично настроен относительно того, что мы достигнем этого в очень разумный промежуток времени, очень скоро... То ли четверг, то ли пятница, то ли среда, то ли понедельник на следующей неделе, мы хотим, чтобы это произошло быстрее, потому что люди умрут", - сказал он.
Также Рубио отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, как неотъемлемая часть мирного предложения. Однако он признал, что "не углублялся" в подробности обсуждения.
"Я думаю, мы все осознаем, что частью окончательного завершения этой войны будет то, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, и чтобы на нее больше никогда не было вторжения или нападения", - резюмировал он.
Отметим, ранее Рубио дважды заявил, что по итогам переговоров с делегациями Украины и стран Европы в Женеве был достигнут огромный прогресс в деле установления мира в Украине. Как и руководитель Офиса президента Украины, глава украинской делегации Андрей Ермак сообщил, что встреча была очень хорошей.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах положительно - многое меняется, а команда президента США Дональда Трампа начинает слышать Украину. Трамп, кстати, результаты переговоров еще не комментировал.
Тем временем в СМИ уже появился отдельный план Европы для прекращения войны в Украине. Документ базируется на плане, который предложили США, но имеет немало отличий от оригинала. Подробнее с ним можно ознакомиться - в материале РБК-Украина.