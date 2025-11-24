Новые детали мирного плана США для Украины: что изменилось после переговоров в Женеве
После переговоров в Женеве делегациям США и Украины удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать.
Об этом пишет РБК-Украина в материале "Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины".
После женевских переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в американский план внесут определенные изменения. Он уточнил, что эта встреча была "самой продуктивной за все десять месяцев работы" над мирным процессом. Об "очень продуктивном" диалоге заявил и Ермак, который возглавил украинскую делегацию.
По информации издания, в Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать.
Среди них - вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.
Зато пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции, по данным РБК-Украина, делегации договорились "вынести за скобки" - они должны быть обсуждены и согласованы на уровне президентов - Зеленского и Трампа. Их встреча может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретной договоренности относительно даты в Женеве не было согласовано.
Опубликованные в медиа на прошлой неделе 28 пунктов - это не финальный документ, а скорее материал, переданный украинской стороне для обсуждения. Именно эти 28 пунктов и стали предметом вчерашних переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями.
Территориальные вопросы
Одни из наиболее противоречивых положений в "черновике" плана касаются территориальных вопросов - прежде всего требования о выходе украинской армии из Донецкой области.
"Американские военные приехали на прошлой неделе в Киев со своей оценкой, что ситуация на фронте складывается не в нашу пользу. Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут - то это может произойти еще быстрее", - рассказал один из собеседников РБК-Украина.
По проекту плана США, часть Донецкой области должна стать нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России, при этом оккупированный Крым, Луганская и Донецкая области будут де-факто признаны российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается.
Зато Кремль, согласно американскому предложению, должен выйти из других занятых территорий за пределами пяти регионов - в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Сокращение численности ВСУ
Среди других спорных пунктов в первоначальной версии плана - совместный контроль Украины и России над Запорожской АЭС и сокращение ВСУ до 600 тысяч. При этом там нет ни одного прямого упоминания ни о русской церкви, ни о русском языке, ни об ограничении украинского вооружения.
"Что касается численности армии, американцы прямо спрашивали об этом у наших во время визита в Киев: если не 600 тысяч, то сколько вам надо, если 800 тысяч?", - отметил один из источников РБК-Украина.
Дальнейший "путь" мирного плана, по словам собеседников РБК-Украина, должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США - с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме - "кнутом и пряником" - убеждать Россию.
Переговоры по мирному плану для Украины
Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.
В воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.
По итогам переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.