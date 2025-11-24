Новые детали мирного плана США для Украины: что изменилось после переговоров в Женеве

После переговоров в Женеве делегациям США и Украины удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать.

Об этом пишет РБК-Украина в материале "Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины".

После женевских переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в американский план внесут определенные изменения. Он уточнил, что эта встреча была "самой продуктивной за все десять месяцев работы" над мирным процессом. Об "очень продуктивном" диалоге заявил и Ермак, который возглавил украинскую делегацию.

По информации издания, в Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных - скорректировать.

Среди них - вопрос численности ВСУ, по ЗАЭС, по формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Зато пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции, по данным РБК-Украина, делегации договорились "вынести за скобки" - они должны быть обсуждены и согласованы на уровне президентов - Зеленского и Трампа. Их встреча может состояться уже на этой или на следующей неделе, хотя конкретной договоренности относительно даты в Женеве не было согласовано.

Опубликованные в медиа на прошлой неделе 28 пунктов - это не финальный документ, а скорее материал, переданный украинской стороне для обсуждения. Именно эти 28 пунктов и стали предметом вчерашних переговоров в Женеве между украинской и американской делегациями.

Территориальные вопросы

Одни из наиболее противоречивых положений в "черновике" плана касаются территориальных вопросов - прежде всего требования о выходе украинской армии из Донецкой области.

"Американские военные приехали на прошлой неделе в Киев со своей оценкой, что ситуация на фронте складывается не в нашу пользу. Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут - то это может произойти еще быстрее", - рассказал один из собеседников РБК-Украина.

По проекту плана США, часть Донецкой области должна стать нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России, при этом оккупированный Крым, Луганская и Донецкая области будут де-факто признаны российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается.

Зато Кремль, согласно американскому предложению, должен выйти из других занятых территорий за пределами пяти регионов - в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Сокращение численности ВСУ

Среди других спорных пунктов в первоначальной версии плана - совместный контроль Украины и России над Запорожской АЭС и сокращение ВСУ до 600 тысяч. При этом там нет ни одного прямого упоминания ни о русской церкви, ни о русском языке, ни об ограничении украинского вооружения.

"Что касается численности армии, американцы прямо спрашивали об этом у наших во время визита в Киев: если не 600 тысяч, то сколько вам надо, если 800 тысяч?", - отметил один из источников РБК-Украина.

Дальнейший "путь" мирного плана, по словам собеседников РБК-Украина, должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США - с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме - "кнутом и пряником" - убеждать Россию.