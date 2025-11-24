Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, опубликованное на сайтах президента Украины и Белого дома .

В заявлении говорится, что переговоры представителей Соединенных Штатов и Украины 23 ноября в Женеве по обсуждению американского мирного предложения были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира".

Отмечается, что обе стороны признали консультации продуктивными.

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", - говорится в заявлении.

По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

"Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично Президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней", - отмечается в совместном документе.

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.

Также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов, отмечается в заявлении.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", - подытоживается в документе.